الأمطار الموسمية تقتل 70 شخصا في الهند

لقي أكثر من 70 شخصًا حتفهم نتيجة الأمطار الموسمية الغزيرة في غرب الهند.

وفقًا لصحفية "إن دي تي في" الهندية، وقعت فیضانات عارمة في الهند جراء الأمطار الغزيرة وفيضان الأنهار في مساحات شاسعة من غرب وجنوب الهند، أدت إلى مقتل 70 شخصا على الأقل، وتضرر نحو 20 ألف منزل، كما ألحقت أضرارا بالمحاصيل الزراعية من بينها الأرز والقطن.

وبحسب الصحيفة، أكثر المناطق تضررًا كانت ولاية تيلانجانا، حيث غمرت الأمطار الغزيرة، يومي الأربعاء والخميس، عاصمتها حيدر أباد، مما أدى إلى مقتل 30 شخصا، بينما لقي 10 أشخاص آخرين مصرعهم في ولاية ماهاراشترا الغرقبية المجاورة، بسبب انهيار الجدران والصعق بالكهرباء والغرق في تيارات متدفقة.

وطلبت حكومة تيلانجانا من السلطات الهندية تقديم 13.5 مليار روبية "مايعادل 184 مليون دولار أمريكي"، لمساعدة المتضررين من الأمطار المستمرة على مدى اليومين الماضيين.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن خسائر الفيضانات تقدر بنحو 50 مليار روبية (ما يعادل نحو 682 مليون دولار أمريكي).

وأعلنت السلطات المحلية الخميس عطلة في حيدر أباد وطلبت من السكان البقاء في المنازل، ونشرت عناصر من الجيش والقوة الوطنية الخاصة بالكوارث لاجلاء السكان.

واضطربت الحياة اليومية في العديد من أنحاء المدينة بسبب انقطاع الكهرباء بسبب الفيضانات، وأتلفت محاصيل الأرز والقطن وغيرها.

وقال تجار إن الأمطار الغزيرة تسببت في تلف محاصيل الأرز في تيلانجانا وأندرا براديش بينما تضررت محاصيل القطن وفول الصويا والبقوليات في مهاراشترا وكارناتاكا.

وتعتبر "تيلانجانا" الولاية الأكثر تضررًا، حيث هطلت أمطار غزيرة غير موسمية الأربعاء والخميس وغمرت عاصمتها حيدر أباد، التي تضم مقار شركات تكنولوجيا كبيرة وناشئة منها "مايكروسوفت" و"أكسنتشر" و"أمازون" وتي. سي. إس".

تتسبب الفيضانات المفاجئة بمقتل المئات في الهند كل سنة مع خبراء يعزون الأمر للأبنية غير المتينة وأنظمة الانذار القديمة.