طريقة الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية بمجلس النواب

يغلق باب الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الأولى في 18 أكتوبر الحالي، على أن تبدأ لمرشحي المرحلة الثانية بداية من 19 أكتوبر الحالي حتى 1 نوفمبر المقبل، على أن ينطلق الاقتراع في انتخابات مجلس النواب بالخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر الحالي، وتجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكترونى، طريقة الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب.

وجاءت خطوات الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية بمجلس النواب كالتالي:

1) الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنـــــــــــــا.

2) إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.

3) تظهر البيانات الخاصة بلجنتك الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية والرقم في الكشوف الانتخابية والعنوان.

كما يمكن الاتصال على الخط الساخن 141.

وتجري جولة الإعادة في المرحلة الأولى داخل مصر أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وللمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والأثنين 21، و22، و23 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر المقبل.

وتجري المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4، و5، و6 نوفمبر 2020، وعلى أن تجري داخل مصر أيام 7 و8 نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر المقبل.

علمًا بأنه تضم محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب، سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح، الجيزة والفيوم وبني سويف وامنيا وأسيوط والوادي الجديد.

وتضم محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.