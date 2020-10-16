دخول برج مطاي لنظم تحديث إشارات السكك الحديدية الخدمة بعد تطويره

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، دخول برج مطاي بمحافظة المنيا في الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بني سويف - أسيوط بطول 250 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الأيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث EIS والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من "15 برجا رئيسيا و24 برجا ثانويا و86 مزلقانا"، وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 66.28 % حيث تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات والتركيبات لـ10 أبراج على التوازي بمراحل متفاوته وبرج مطاي بالمنيا هو سادس برج رئيسي تم دخوله في الخدمة بعد أبراج "أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بني مزار - ملوي" بمحافظة المنيا، لافتا إلى أن برج مطاي بالمنيا يتحكم في 66 سيمافور ضوئي و4 مزلقانات يعمل أتوماتيكيا و36 موتور تحويلة وعدد 142 تراك كهربي مع تشغيل التقاطر والمسير العكسي ما بين برجي بني مزار ومطاي.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط بني سويف - أسيوط يهدف إلى استبدال النظام الحالي "الميكانيكي" بآخر إلكتروني حديث مما يؤدي إلى تقليل فترة التقاطر بين القطارات وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، مضيفا أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وأشار الوزير إلى أن خطة وزارة النقل تهدف إلى تنفيذ مشروعات حالية ومستقبلية لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول إجمالي يصل إلى نحو 1800 كم بتكلفة إجمالية تصل إلى 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.