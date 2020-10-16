محافظ أسوان: استقبال 350 ألف طالب بـ1383 مدرسة وسط إجراءات وقائية

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على أهمية الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد 2020/2021، والذي سيبدأ غدا السبت، والعمل على تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، من أجل حماية وتأمين 350 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، داخل 1383 مدرسة، بجانب المعاهد الأزهرية، من خلال تفعيل التباعد داخل الفصول، بحد أقصى 20 طالب.

وقال "عطية"، فى بيان صحفي،إنه يجب ارتداء الكمامات، وتجهيز غرف العزل والزائرة الصحية، الذي يتوازى مع الانتهاء من أعمال المرافق العامة والصيانة البسيطة، ومراجعة سلامة المباني والأسوار ودورات المياه.

وكلف محافظ أسوان، الجهات المعنية بدعم المدارس والمعاهد المخصصة للجان الانتخابية، مع انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، بكافة الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لراحة الناخبين، ولاسيما المظلات والمقاعد الثابتة والمتحركة لذوى الهمم وكبار السن، فضلا عن توفير وسائل التهوية والمبردات والمولدات الكهربائية الاحتياطية.

وكان محافظ أسوان، طالب بحسن معاملة واستقبال المواطنين، من أجل التخفيف عن معاناتهم، مشددا على أن تلبية مطالبهم تقع في سلم الأولويات للمهام الوظيفية لأي مسؤول، وفي بؤرة عمله المرتبط بخدمة المواطن الأسواني، الذي يرفع شكواه للواتس الخاص بالمحافظ، بسبب عدم تأديه المسؤولين دورهم على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، الذى عقد برئاسته، وبحضور الدكتور أحمد شعبان، نائب المحافظ، واللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، بجانب رؤساء المراكز والمدن ومديري مديريات الخدمات والهيئات والشركات، والذي شهد الموافقة على إطلاق اسم الشهيد خضري السيد، على المدرسة الإبتدائية بنجع الجمعاوية بالبصيلية قبلى بإدفو، تخليدا لذكرى الشهيد الذى كان أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، وأيضا تكريم شريف حسين الصادق، لجهوده المتميزة في هيكلة إدارات الديوان العام.