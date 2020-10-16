رانيا محمود ياسين تنفي إصابة والدها بألزهايمر قبل رحيله

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إن الراحل محمود ياسين لم يكن مصاب بمرض آلزهايمر كما يتم تداوله، بل كان يتذكر كل أصدقائه ومحبيه، حتى آخر أيامه، مشددة على أنه كان حريصا على ضبط اللغة العربية وهو يتحدث، وتابعت: "والدى كان بيضايق لما حد يقول تشكيل غلط".

وأضافت وهى تجهش بالبكاء، خلال اتصال ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية: "الفراق وحش وللأسف أبويا مات".

ونفت رانيا محمود ياسين، وجود خلاف بين عملاق الفن الراحل، والزعيم عادل إمام: "لا يوجد خلاف بين والدى والزعيم عادل إمام.. والدى قال لى العمل مع الأستاذ عادل بيجيب النجاح".

وأوضحت أن هناك حسابا مزيفا على السوشيال ميديا، يحمل اسمها يروج لأخبار مكذوبة عن عملاق الفن الراحل محمود ياسين، مشددة على أن ما يتم تداوله عبر هذا الحساب من أن الراحل لم يحظى بتكريم الدولة، أمر لا أساس له من الصحة، متابعة "محسوب على الجيش وجيل أكتوبر ومش غريب أنه يموت فى المستشفى العسكرى.. وكان جندى حقيقى شارك فى حرب 73 بالفعل من خلال أعماله الفنية".

وأشارت "رانيا ياسين"، إلى أن والدها تم تكريمه من الدولة ومحبيه ومعجبيه بشكل كبير، ولا أساس لما يتم تداوله خلاف ذلك، "أبويا اتكرم من الدولة ومحبيه ومعجبيه.. والجنازة اليوم خير دليل على الكلام غير الحقيقى الذى تروجه الفتاة التى تنتحل اسمى على السوشيال ميديا".

ووجهت ابنة الفنانة الراحل الشكر لكل الحاضرين فى جنازة عملاق الفن الراحل محمود ياسين، "الناس جميعاً حزينة عليه.. لأنه كان عقل وأخلاق تمشى على الأرض ولذلك استحق إشادة الجميع به.. واحد قال لى النهاردة أنا جاى من سوهاج علشان الجنازة".

وأردفت أن الراحل شارك فى أعمال فنية دينية ووطنية حظيت باهتمام الجميع، ولذلك مثل رحيله فراغا كبيرا لا يمكن لأحد أن يسده مهما قدم من أعمال فنية.