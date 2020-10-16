رئيس التحرير

محمود مسلم

رانيا محمود ياسين تنفي إصابة والدها بألزهايمر قبل رحيله

رانيا ياسين: لم يكن هناك خلافا بين والدي والزعيم

كتب:

عبد الرحمن خالد
01:09 ص | الجمعة 16 أكتوبر 2020
محمود ياسين

محمود ياسين

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إن الراحل محمود ياسين لم يكن مصاب بمرض آلزهايمر كما يتم تداوله، بل كان يتذكر كل أصدقائه ومحبيه، حتى آخر أيامه، مشددة على أنه كان حريصا على ضبط اللغة العربية وهو يتحدث، وتابعت: "والدى كان بيضايق لما حد يقول تشكيل غلط".

وأضافت وهى تجهش بالبكاء، خلال اتصال ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية: "الفراق وحش وللأسف أبويا مات".

ونفت رانيا محمود ياسين، وجود خلاف بين عملاق الفن الراحل، والزعيم عادل إمام: "لا يوجد خلاف بين والدى والزعيم عادل إمام.. والدى قال لى العمل مع الأستاذ عادل بيجيب النجاح".

وأوضحت أن هناك حسابا مزيفا على السوشيال ميديا، يحمل اسمها يروج لأخبار مكذوبة عن عملاق الفن الراحل محمود ياسين، مشددة على أن ما يتم تداوله عبر هذا الحساب من أن الراحل لم يحظى بتكريم الدولة، أمر لا أساس له من الصحة، متابعة "محسوب على الجيش وجيل أكتوبر ومش غريب أنه يموت فى المستشفى العسكرى.. وكان جندى حقيقى شارك فى حرب 73 بالفعل من خلال أعماله الفنية".

وأشارت "رانيا ياسين"، إلى أن والدها تم تكريمه من الدولة ومحبيه ومعجبيه بشكل كبير، ولا أساس لما يتم تداوله خلاف ذلك، "أبويا اتكرم من الدولة ومحبيه ومعجبيه.. والجنازة اليوم خير دليل على الكلام غير الحقيقى الذى تروجه الفتاة التى تنتحل اسمى على السوشيال ميديا".

ووجهت ابنة الفنانة الراحل الشكر لكل الحاضرين فى جنازة عملاق الفن الراحل محمود ياسين، "الناس جميعاً حزينة عليه.. لأنه كان عقل وأخلاق تمشى على الأرض ولذلك استحق إشادة الجميع به.. واحد قال لى النهاردة أنا جاى من سوهاج علشان الجنازة".

وأردفت أن الراحل شارك فى أعمال فنية دينية ووطنية حظيت باهتمام الجميع، ولذلك مثل رحيله فراغا كبيرا لا يمكن لأحد أن يسده مهما قدم من أعمال فنية. 

اقرأ المزيد:

طارق الشناوي: محمود ياسين أحد نجوم الفن في تاريخ السينما المصرية كلها

عمرو محمود ياسين يكشف وصية والده قبل وفاته: الإخلاص في كل شيء

شقيق شهيرة: محمود ياسين سجل القرآن بصوته وأوصى بإذاعته بعد وفاته

فيديو.. شقيقة محمود ياسين باكية: "هيسيب فراغ كبير أوي بيننا"

اذكريني.. رحيل محمود ياسين يعيد أعماله مع نجلاء فتحي لأذهان الجمهور

بوسي شلبي: "محمود ياسين ومحمود عبدالعزيز علاقة صداقة وفن امتدت لسنوات"

//For Inner Page