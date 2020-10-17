شطب شقتك صح.. تعرف على سعر المتر وأبرز الفروق بين البورسلين والسيراميك

يحتار مالكو الشقق خاصة المقبلون على الزواج في اختيار العفش المناسب وألوان بياض الحجرات والتشطيب المناسب بشقة العمر، دون الوقوع في أخطاء يصعب حلها بعد انتهاء تشطيب الشقة، وتوضح مهندسة الديكور ندا هشام علي، من خلال "الوطن" الفرق بين السيراميك والبورسلين لتساعدك في الاختيار المناسب كالتالي:

مميزات وعيوب البورسلين

يتم حرق البورسلين في أفران على درجة حرارة أعلى بشكل كبير من السيراميك، ووقت أطول مما يكسب البورسلين صلابة ومتانة أكبر من السيراميك، وبالإضافة لصلابته العالية، يتميز البورسلين بأنه أقل امتصاص للمياه، ومقاوم للتبقع، ومضاد للحرائق، وفي حالة التعرض لأى كسر أو تشقق يمكن خلع هذا الجزء وتركيب بديل بسهولة وبدون أي عوائق.

ومن أبرز عيوب البورسلين أنه ثقيل الوزن وسعره أغلى مقارنة بالسيراميك، ويحتاج إلى متخصصين للتركيب بطريقة سليمة حتى لا يتعرض للخلع، كما أن ثقل وزنه يحتاج إلى جهد ووقت في التركيب.

مميزات وعيوب السيراميك

وأبرز مميزات السيراميك أن سعره أقل من البورسلين، ويكون تركيبه في الحمامات والمطابخ أفضل من البورسلين لأن البورسلين خامته ملساء تتسبب في الانزلاق، لكن السيراميك شره للمياه بشكل أكبر من البورسلين، ومعرض للتبقع، ولونه يكون طبقة فوق الطبقة السفلى المصنوعة من الفخار.

أسعار السيراميك والبروسلين

وسعر متر السيراميك يبدأ من 80 جنيهًا حتى 200 جنيه، ويتراوح متوسط سعر متر البورسلين بين 220 جنيهًا حتى 350 جنيهًا