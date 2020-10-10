لو بتعزل من الشقة.. تعرف على إجراءات إنهاء التعاقد على عداد الكهرباء

يضطر الكثير من المواطنين إلى الانتقال من منزل إلى آخر لظروف خاصة بهم، سواء كانت بالرغبة في الانتقال إلى منزل كبير أو بسبب انقضاء مدة الإيجار الخاصة بهم، ما يجعلهم في حاجة إلى إنهاء التعاقد على عداد الكهرباء مع الشركة حتى لا تتراكم الفواتير في حالة عدم السكن بالمنزل القديم، أو حتى لا يستغل الساكن الجديد اسم صاحب العداد في استهلاك الكهرباء.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الإجراءات والمستندات المطلوبة لرفع عداد الكهرباء عن العقار السكني أو تغيير اسم العداد لصاحب السكن الجديد، كالتالي:

رفع عداد الكهرباء

المستندات المطلوبة لطلب رفع عداد الكهرباء

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتفع.

- بيانات الحساب الخاصة به.

الإجراءات المطلوبة لطلب رفع عداد كهرباء

- يتقدم المنتفع باستمارة طلب الرفع.

- يسدد المنتفع الرسوم المقررة والمستحقات المالية الموجودة على العداد.

- يتجه فني الشركة للعقار المقصود لرفع العداد.

الرسوم المطلوبة لرفع عداد كهرباء

- للعداد أحادي الوجه: 40 جنيهًا رسوم رفع.

- للعداد ثلاثي الوجه: 80 جنيهًا رسوم رفع.

- إضافة إلى رسوم الضرائب المقررة.

- يمكن تنفيذ الخدمة خلال 3 أيام من تقديم طلب الرفع.

التنازل عن عداد كهرباء لآخر

خطوات التنازل عن عداد الكهرباء

- تقديم تنازل موثق من صاحب الاشتراك "المتنازل" إلى المتنازل إليه، من الشهر العقاري، في حالة عدم ذهاب المتنازل مع المتنازل إليه لمقر الشركة.

- تقديم مستند الملكية للعين موثق وفي أحد بنوده الاشتراك "رقم الحساب".

- تقديم آخر فاتورة كهرباء.

- بيان سداد المديونية من رصيد أقساط أو تسويات.

- سداد الرسوم اللازمة لتغيير العداد.

خطوات تغيير اسم المتعاقد على العداد

- يستوفي المشترك نموذج طلب تغيير اسم العداد.

- يقدم المنتفع الأصلي تنازلًا عن العداد أمام المسؤول المختص وسداد التسويات المستحقة إن وجد.

- سداد الرسوم المقررة وتبلغ 100 جنيه إضافة إلى رسوم الضريبة.