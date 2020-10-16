"شعراوي": الاهتمام بحقوق المواطن على رأس أولويات الحكومة

علق اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على البرنامج التدريبى لرؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات ومساعديهم (بينهم 3 أشخاص من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة) الذى نظمته الوزارة على مدار 5 أيام بمقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

وقال الوزير خلال لقائه برؤساء الوحدات في ختام البرنامج، إنه تضمن مجموعة من المحاضرات وورش العمل التى ألقاها مجموعة من الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال من المجلس القومى لحقوق الإنسان والقطاعات المعنية بالوزارة وبعض الخبراء فى هذا المجال.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن موضوعات التدريب ناقشت خصائص ومعايير حقوق الإنسان ودور المجلس القومي لحقوق الإنسان والوزارة فى هذا المجال، والثقافة العامة لحقوق الإنسان وتحديات التطبيق فى الإدارة المحلية، ومبادئ حقوق الإنسان على المستويين المحلى والعالمى والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، والمشكلات والتحديات الدولية التى تعوق الحماية الداخلية والدولية لحقوق الانسان والضمانات الدستورية والتشريعية لحقوق الإنسان وجهود تعزيز دور وحدات حقوق الإنسان وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المتسدامة 2030.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبى تضمن أيضًا إكساب المشاركين مهارات التعامل مع الشكاوى الخاصة بالمواطنين وكيفية تطوير أداء عمل وحدات حقوق الإنسان.

وشدد "شعراوي" على أن الاهتمام بحقوق المواطن وحل مشكلاته وخاصة الخدمات الإنسانية فى كافة المجالات يأتي على رأس أولويات الحكومة والوزارة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية والتي كلف بها رئيس مجلس الوزراء.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية انعكاس دور وحدات حقوق الإنسان على حياة المواطنين بالمحافظات فى إطار دور الوزارة لدعم الحماية المجتمعية والاهتمام بشكاوى المواطنين والعمل على حلها، لافتًا إلى أهمية التواصل الجيد مع المواطنين والاستماع إلى شكاواهم ودراستها وبحثها وتوجيهها إلى الإدارات المختصة بالوحدات المحلية أو المحافظات ومتابعة حلها وإبلاغ المواطن بما تم فى الشكوى.

وأشار "شعراوي" إلى اهتمام الوزارة بترسيخ مبدأ التعاون بالمشاركة بين المواطن والدولة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة لتحقيق العدالة الاجتماعية .

كما وجه اللواء محمود شعراوى، رؤساء الوحدات بالاهتمام بشكاوى المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجًا وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات التى تضررت من تداعيات فيروس كورونا وبحث أوضاعهم لدراسة إمكانية توجيههم إلى الحصول على قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك بالمحافظات لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر توفر لهم فرصة عمل ودخلا شهريا.

وطالب "شعراوي" رؤساء وحدات حقوق الإنسان بالتركيز على الدور التوعوي لتعريف المواطنين بحقوق الإنسان ومتابعة حل المشكلات وحسن أداء الخدمات للمواطن وحسن التعامل معه، وكذا التنسيق مع المجتمع المدنى لإقامة حملات توعية للمواطنين لتعريفهم بحقوقهم داخل الوحدات المحلية كنوع من الرقابة الشعبية الذى تسعى إليه الإدارة المحلية لجعل المواطنين شركاء فى العمل المحلى بما يحقق رضاهم عما تقدمه المحليات من خدمات ، بالإضافة إلى نشر ثقافة حقوق الانسان بين العاملين فى الوحدات المحلية والمواطنين.

وأضاف: "ننتظر منكم بذل الكثير من الجهد خلال الفترة المقبلة.. وعايزين نسمع للمواطن ونقرب منه ونحل مشاكله اليومية لإننا جميعًا بنشتغل لخدمة المواطن .. وياريت ننزل الشارع ونعرف المواطنين فى القرى والنجوع والعزب ما تقوم به الدولة من مشروعات لخدمتهم وكمان نقدر نعرف الاحتياجات الحقيقية ومشاكل الناس".

كما أكد الوزير على أهمية دور رؤساء وحدات حقوق الإنسان فى فحص شكاوى المواطنين والتواصل معهم بصورة جيدة، مضيفًا: "دوركم مؤثر ومهم ولازم تؤمنوا بأهمية عملكم ودوركم فى تحقيق رضا المواطنين عن الإدارة المحلية فى محافظاتكم.. وخدمة المواطن شرف لنا جميعًا".

وقال "شعراوي" إنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم عدد آخر من الدورات لرؤساء حقوق الإنسان فى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بخلاف ما تم إدراجه فى خطة التدريب لعام 2020 / 2021.

وخلال اللقاء ناقش وزير التنمية المحلية مع رؤساء وحدات حقوق الإنسان ومساعديهم بالمحافظات بعض التحديات التى تواجه عملهم كما قدموا عددًا من المقترحات والأفكار الخاصة بتطوير أداء عمل الوحدات خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تنفيذ توجيهات الوزير والقيادة السياسية فى هذا المجال في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .

وأشار "شعراوي" إلى أنه سيقوم بدراسة وفحص كل الأفكار والمقترحات التى تمت مناقشتها فى اللقاء والتواصل مع المحافظين للعمل على تنفيذها على أرض الواقع بما يساهم فى تحسين جميع الخدمات التى تقدمها الإدارة المحلية إلى المواطنين.

كما طالب "شعراوي" رؤساء الوحدات بعرض بعض الدروس المستفادة من الدورة التدريبية التى حصلوا عليها بسقارة، كما استمع لعدد من المقترحات من رؤساء الوحدات ومن بينهم محمد فوزي من الوادى الجديد وليلى أحمد البحر الأحمر ومحمود صلاح من السويس وهايدى جمال من بنى سويف والذين أشادوا بقرار الوزير بإنشاء وحدات لحقوق الإنسان بالمحافظات عقب توليه المسئولية وحرصه المستمر على تذليل أى تحديات تعوق عملهم، كما عرضوا لبعض الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع فى محافظاتهم خلال الفترة الماضية.

كذلك وجه وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع بضرورة قيام كل محافظة بتعيين شخص مسئول عن استقبال ذوى الاحتياجات والقدرات الخاصة وذوي الهمم فى مقار المحافظات للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، والعمل على دراستها وحلها والتيسير والتسهيل عليهم تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة فى هذا الشأن، مع ضرورة موافاة الوزارة بقائمة الأشخاص الذين تم تكليفهم بذلك.

وفي ختام اللقاء قدم رؤساء وحدات حقوق الإنسان ومساعدوهم الشكر للواء محمود شعراوى على دعمه المستمر لهم لأداء عملهم على أكمل وجه، فى إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى الوحدات المحلية ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان بالإدارة المحلية.