حبس 6 متهمين بممارسة الجنس الجماعي داخل سيارة بالدقهلية 15 يومًا

أمرت نيابة أول المنصورة، بإشراف المستشار محمد هدايات، رئيس النيابة، بحبس 6 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة ممارسة "الجنس الجماعي داخل سيارة ملاكي، بمنطقة مدينة مبارك في المنصورة، والأعمال المنافية للآداب العامة في الشارع، المتعة الحرام بمقابل مادي"، ونشر الفسق والفجور، والقيام بأفعال خادشة للحياء.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة تقسيم أبو الليل، بمدينة مبارك، بقيام بعض الأشخاص بممارسة الجنس الجماعي، داخل إحدى السيارات الملاكي بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث شرطة الآداب، برئاسة العقيد أحمد رمضان، رئيس مباحث الآداب، إلى مكان البلاغ وتمكنت القوة من ضبط كل من: "محمود.ر .ل، 24 عاما، حاصل علي بكالوريوس نظم ومعلومات، مقيم بشارع الجلاء، و"عبد الرحمن .ج .أ"، 22 عاما، سائق مقيم بعزبة الشال، وبحوزته مطواة، و"محمود .أ .ا "، ميكانيكي مقيم بشارع سكة سندوب، ومعهم كل من: "رحمة .ع .ح"، 27 عاما، لا تعمل، مقيمة بشارع المديرية القديمة بالمنصورة، و "مى .س"، 22 عاما، لا تعمل ومقيمة بعزبة الشال، و "منال .س .م."، 24 عاما، لا تعمل.

وتبين استقلال الشباب والفتيات، سيارة رقم "د ص أ 9431"، ملاكي لانسر حمراء اللون، أثناء توقفها بأحد الشوارع الجانبية بمنطقة تقسيم أبو الليل، في مدينة مبارك دائرة قسم أول المنصورة.

وبالفحص تبين أن المتهم الثالث سبق اتهامه في 7 قضايا "سلاح أبيض، وخطف ونشل، ومخدرات"، والمتهمة الرابعة سبق اتهامها في 4 قضايا (نشل، وتحريض على فسق وزنا)، والخامسة سبق اتهامها في قضيتي (تبديد وتحريض على فسق)، والسادسة سبق اتهامها في قضيتي مخدرات وآداب.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14610 لسنة 2020 جنح قسم أول المنصورة، وجرى التحفظ على السيارة، وجار العرض على النيابة، لمباشرة التحقيقات.