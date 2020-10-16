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محمود مسلم

رئيسة وزراء فنلندا تغادر قمة الاتحاد الأوروبي للاشتباه في إصابتها بكورونا

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أ.ش.أ
01:09 م | الجمعة 16 أكتوبر 2020
رئيسة وزراء فنلندا

رئيسة وزراء فنلندا

غادرت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، معلنة بقاءها في العزل الذاتي، ضمن الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد شكوك حول إصابتها بالفيروس التاجي.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم، أن قمة الاتحاد الأوروبي تعقد حاليا لتكثيف المفاوضات مع بريطانيا حول اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

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