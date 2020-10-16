17 ساعة ويومان.. أوقات صديقة يعمل عداد الكهرباء خلالها رغم نفاد الرصيد

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مبرمجة على عدم الفصل فى الساعات والأيام الصديقة فى حالة نفاد الرصيد بالعداد، مؤكدا أن هذه الساعات والأيام الصديقة تطبق بشكل عام منذ بداية تركيب العدادات مسبوقة الدفع.

العداد مسبوق الدفع مبرمج على عدم الفصل فى الساعات الصديقة

وأشار حمزة إلى أن الساعات الصديقة التى لا يفصل فيها عداد الكهرباء مسبوق الدفع حتى فى حالة نفاد الرصيد تبدأ فى الساعة الـ5 مساءً وحتى الـ10 صباحا من اليوم التالي، ويفصل العداد فى حالة عدم شحن رصيد.

ولفت إلى أن الأيام الصديقة التي لا يفصل فيها عداد الكهرباء فى حالة نفاد الرصيد هي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، ويتم فصل التيار فور انتهائها، مشيرا إلى أن عداد الكهرباء مسبوق الدفع مبرمج على عدم الفصل فى هذه الساعات الصديقة.

مميزات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

- يتميز العداد مسبوق الدفع بتحمل المشترك قيمة الاستهلاك الفعلى فقط لاستهلاكه من الكهرباء.

- لا تختلف أسعار الشرائح التى حددتها الوزارة للكيلو وات ساعة فى العداد مسبوق الدفع.

- تجنب مشكلة عدم انتظام المحصل والتي تؤدي لتراكم مديونية على المشترك.

- تجنب تسجيل قراءات خاطئة مما يودى لإصدار فواتير خاطئة.

- هناك 9 ملايين و500 الف مشترك يستخدمون العداد مسبوق الدفع حتى الآن أصبحوا لا يعانوا من مشاكل الفواتير.

- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنسبة 92% و تقليل الخسائر المالية للقطاع.

- ساعدت العدادات مسبوقة الدفع فى ترشيد الاستهلاك لأنها تمكن المستهلك من معرفة رصيده وبالتالي يتمكن من خفض الاستهلاك.

- تتمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدما قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.

- سهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الإلكتروني جعلت المواطن يقبل على هذا النوع من العدادات ويتمتع بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة.