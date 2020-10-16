صور.. "نداء مصر" تستعين بـ"برنس إمبابة" في انتخابات النواب

يتسابق المرشحون الفردي والقوائم لجذب العدد الأكبر من الناخبين في الساعات القليلة المتبقية، قبل انتهاء موعد الدعاية الانتخابية، وإعلان بداية الصمت الانتخابي الذي لا يجوز بعده الدعاية الانتخابية لأي مرشح مهما كانت الوسيلة وإلا يتعرض لمخالفة القانون.

وفي إطار منافسة القوائم الانتخابية، تجول مرشحو قائمة "نداء مصر" بمنطقة إمبابة، وأثناء الجولة توجهوا لمطعم "البرنس" أحد أشهر المطاعم بإمبابة والذي اعتاد على استقبال المشاهير، حيث قام مرشحو القائمة بالتقاط العديد من الصور مع صاحب المطعم ناصر البرنس، الذي قام بتحية المرشحين برفع لافتات الحملة في بعض الصور مع عدد من قيادات القائمة من بينها، وفاء عُكة.

واستعانت قائمة "نداء مصر"، بهذه الصور في الدعاية الانتخابية، وذلك بنشرها على صفحة القائمة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس يوك"، قائلة، إن الجولات تأتي بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات وصورة حصرية مع ناصر البرنس معشوق إمبابة والمصريين، وتواجه قائمة نداء مصر، منافسة شرسة من القائمة الوطنية من أجل مصر، في قطاعي غرب الدلتا، وقطاع الجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

الوطنية للانتخابات: 29 محكمة تتلقى أوراق المرشحين بالنظام الفردي و4 للقائمة

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أصدَرت القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.

وبالنسبة لنظام القائمة، حدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 4 محاكم ابتدائية على مستوى الأربع دوائر المخصصة لهذا النظام لتلقي طلبات الترشح وهي:

- الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"، وخصص لها 100 مقعد وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر"، وخصص لها 100 مقعد وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات "الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، وخصص لها 42 مقعدًا وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، وخصص لها 42 مقعدًا، تتلقى لجنة المتابعة بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.