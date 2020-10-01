منافسة شرسة بين "القائمة الوطنية" و"نداء مصر" في مطروح

شهدت انتخابات مجلس النواب بمحافظة مطروح منافسة شرسة، حيث قررت قائمة "نداء مصر" المشاركة أمام القائمة الوطنية، والتى تنافسها على مستوى قطاع غرب الدلتا والذى يضم محافظات "مطروح ، والإسكندرية ، والبحيرة".

كانت القائمة الوطنية في قطاع غرب الدلتا خاضت انتخابات مجلس الشيوخ وحدها وفازت دون وجود أي منافس أمامها، وتغير هذا المشهد حاليا في انتخابات مجلس النواب بعد ترشح قائمة أخرى أمام القائمة الوطنية، وهي قائمة "نداء الوطن" والتي تنافس القائمة الوطنية في قطاع غرب.

وجاءت القائمتان "الوطنية" و"نداء مصر" بعدد 4 مرشحين من مطروح فى كل قائمة بالإضافة إلى 4 مرشحين احتياطي، وتضم القائمة الوطنية المرشحين عيسى أبوتمر رجل أعمال، وحسن فتحى أبوقديرة رجل أعمال، وسحر أحمد عيد، معلمة بمديرية التربية والتعليم من مطروح، وفتحية السنوسى السيوية معلمة بالتربية والتعليم، وتضم قائمة "نداء مصر" والتي تظهر للمرة الأولى في انتخابات مجلس النواب الحالي 4 مرشحين وهم "علاء الدين علام فتحي عيسى شخصية عامة، والدكتور مبروك سالم الشحات مبروك طبيب بشري، وزينب حسن عبدالفتاح محمود شخصية عامة، وأحلام عبدالوهاب محمود فرغلي شخصية عامة، وجميع المرشحين في القائمتين لهم باع في العمل السياسي والخدمي على مستوى محافظة مطروح.

وفى أول تصريح صحفى له عقب ترشحه، قال الدكتور مبروك سالم مرشح قائمة "نداء مصر" إننا نخوض الانتخابات بهدف العمل على المساهمة في الارتقاء بمطروح بجميع القطاعات، ونحن ننحاز للغلابة وتلبية جميع مطالبهم ووضعها على رأس أولوياتنا.

ومن جانبها أكدت سحر عيد، مرشحة القائمة الوطنية، أن أهم أولويات القائمة هي العمل على النهوض بعدة قطاعات في مطروح من بينها ملف التعليم والارتقاء بالمعلم والعمل على زيادة راتبه والحصول على جميع مستحقاته، وملف الصحة يحتاج الكثير خاصة، وأن مطروح تعاني من عجز فى الأطباء، وسنعمل على سد العجز بالمستشفيات، كما أن المرأة المطروحية تحتاج لاهتمام فيما يخص استكمال الأوراق الثبوتيه لها من لستخراج شهادات ميلاد للبعض من ساقطي القيد، واستخراج بطاقات رقم قومي للبعض الآخر، وتوثيق الزواج وغيرها من جميع القضايات التي من شأنها الارتقاء بالمرأة المطروحية.

"مستقبل وطن" يواجه تحديات للفوز بالفردي بجنوب سيناء

في سياق متصل يواجه حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء تحديات كبيرة للفوز بالمقعد الفردي في الدائرة الثانية، وذلك بسبب كثرة عدد المرشحين من ناحية، إلى جانب وجود مرشحين أقوياء من قبائل تمتلك اصواتا كبيرة.

الدائرة الثانية مقرها قسم شرطة طور سيناء وتضم أربع مدن هي الطور، أبورديس، أبوزنيمة، رأس سدر ويصل إجمالي الناخبين في هذا الدائرة إلى أكثر من 50 ألف صوت وفقا لآخر إحصاء في انتخابات الشيوخ.

يتنافس على مقعد الدائرة الثانية الفردي 7 مرشحين هم حميد سليمان أبو بريك رمز قلم مرشح حزب مستقبل وطن، ناصر تمام عطاالله فردي مستقل رمز أسد، غريب أحمد حسان فردي مستقل رمز صقر، سبيل عامر رويبض فردي مستقل رمز حصان، ربيع معمر حزب الإصلاح والتنمية رمز عصا، ماريو جمال ويليم رمز السد العالي، صلاح هويشل فردي مستقل رمز طائرة هليكوبتر.

المنافسة شرسة بين حزب مستقبل وطن وبين المستقلين وحزب الإصلاح والتنمية، حيث يواجه حميد سليمان أبو بريك ابن قبيلة المزينة كلا من غريب حسان عضو النواب الحالي وهو أكثر المرشحين خوضا للانتخابات وفاز ثلاث مرات بالمقعد لما يتمتع به من شعبية كبيرة بين أبناء طور سيناء، ربيع معمر مرشح حزب الإصلاح والتنمية ابن قبيلة القرارشة سوف يكون خصما قويا ضد مرشح مستقبل وطن لأن قبيلته تمتلك اصوات لا تقل عن 200 صوت، إلى جانب وجود قبائل أخرى غير ممثلة في مجلس الشيوخ او النواب سوف تقوم بدعمه والتصويت لصالحه خاصة أن القرارشة تربطها علاقات قوية مع قبائل أخرى مثل الصوالحة، الحماضة، بني واصل.

الخصم الثالث صلاح هويشل ابن قبيلة العليقات وهي تمتاز بقوتها التصويتية في رأس سدر وأبوزنيمة.

ناصر تمام عطا الله مرشح له ثقل وخاض انتخابات سابقة وهو المرشح الوحيد من أبناء وادي النيل ويخوض الانتخابات فردي مستقل.

ومن المتوقع ألا يتم حسم المقعد في الجولة الأولى، خاصة أن المقعد الفردي بالدائرة الثانية يشهد تنافسا كبيرا بين المرشحين، عكس الدائرة الأولي بخليج العقبة حيث تمتد تتضح الصورة أن المقعد محسوم لمرشح مستقبل وطن على المقعد الفردي سليمان عطيوي.

جدير بالذكر أن المستشار عبيد رشدي رئيس محاكم جنوب سيناء هو رئيس لجنة متابعة وسير وتلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس النواب، ولجنة فحص اوراق المرشحين تضم في عضويتها من المستشار أحمد محمد فخري، المستشار محمود مصطفى الكومي، المستشار أحمد إبراهيم أبو النجا، اللواء عبدالرحمن مأمون مساعد مدير أمن جنوب سيناء.