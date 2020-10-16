عماد الدين مصطفى: مصر ستنتج إطارات سيارات بمواصفات عالمية (حوار)

بدأت دراسة استراتيجية للعمل على تصنيع إطارات سيارات محلية الصنع تحت اسم العلامة "نسر" التابعة لشركة النقل والهندسة- إحدى الشركات المصنعة للسيارات داخل السوق المحلي بنهايات القرن الماضي- وتم عقد برتوكولات التعاون المشترك بين ثلاثي الهيئات العربية للتصنيع والقومية للإنتاج الحربي والشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

ويأتي هذا استكمالًا لرؤية مصر 2030 لدعم الصناعات االمحلية، وأحد اتجاهات الدولة نحوة التنمية المستدامة وخطة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو مبادرات الإصلاح والتنمية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز النقاط حول بروتوكول التعاون المشترك لإنشاء مصنع إنتاج الإطارات الحديثة محلية الصنع في حوار مع عماد الدين مصطفي رئيس مركز إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

متي بدأت فكرة إنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات.. وهل سيقتصر الإنتاج على سيارات الركوب فقط؟

بداية من شهر أبريل الماضي تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والهيئة العربية للتصنيع، وخلال الأسبوع الماضي تم انضمام الهيئة القومية للإنتاج الحربي لدراسة إنشاء مصنع أو اثنين لإنتاج إطارات السيارات بمختلف أنواعها، سواء كانت سيارات ركوب (الملاكي) أو النقل وغيرها مثل (الشاحنات، الأتوبيسات، المعدات الثقيلة) بكميات تغطي جزءًا كبيرًا من احتياجات السوق المحلي.

كيف وقع الاختيار علي شركة "النقل والهندسة" المنتجة لماركة "نسر" لإطارات السيارات؟

شركة النقل والهندسة هى إحدى شركات "القابضة للصناعات الكيماوية" التابعة لوزارة الاسـتثمار، وبدأت إنتاج إطارات السيارات بجميع أنواعها فى عام 1956 تحت الاسم التجارى "نسـر"، ومع التقدم التكنولوجي والاعتماد على استيراد إطارات ذات علامات تجارية عالمية بدأت حصة الشركة بالسوق المحلي تتلاشى، وخلال استراتيجية الدولة نحو دعم الصناعات المحلية بمختلف مجالات التصنيع للاعتماد على المنتج المحلي والتقليل من الواردات الخارجية والحد من التكلفة الاقتصادية للاستيراد، بدأ العمل على إنشاء مصنع لإنتاج الإطارات .

ما هي كمية الإنتاج المتوقعة ومراحل عمل استراتيجية إنتاج إطارات محلية؟

تكتمل استراتيجية إنتاج إطارات محلية الصنع من خلال مرحلتين، الأولى تشمل إنتاج 5 ملايين إطار سيارة خلال سنتين، والثانية تشمل إنتاج 2.7 باقي الكمية المتوقعة خلال استراتيجية العمل وتبلغ 7.7 مليون إطار سيارة خاضع للمواصفات الفنية العالمية، من خلال تعيين اثنين من كبار الاستشاريين عالميًا لإجراء الدراسات الفنية والمالية والتسويقية، وإنتاج إطارات بمواصفات أوروبية يمكن تصديرها إلى دول أمريكا وأوروبا.

كما ستنافس الإطارات داخل سوق المبيعات بأسعار اقتصادية مقارنة بالفئة السعرية لعلامات تجارية كبيرة داخل السوق المحلي، لتوفير احتياجات السوق والمستهلك بأسعار لا تقارن بما هو متاح بالسوق.