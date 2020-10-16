رصف وترميم وصيانة رافد الطريق الدولي بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أعمال رصف وصيانة وترميم رافد الدولي بلطيم أمام قرية الحوت، لمنع وقوع حوادث على الطريق الدولي الساحلي، استجابة للأهالي.

ووجه محافظ كفر الشيخ، اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بالقيام بأعمال الصيانة والترميم لرافد الطريق الدولي، لمنع تكرار الحوادث على رافد الطريق الدولي الساحلي.

وفي نفس السياق، شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، أعمال رصف عدد من الشوارع، إضافة لوضع الإنترلوك بعدد من شوارع مدينة فوه بديلاً لعمليات الرصف بطبقة الأسفلت، كما شهدت المدن والقرى أعمال نظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة، تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال رصف الشوارع بغرب وشرق مدينة كفر الشيخ، ضمن أعمال استكمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقاً لأعمال الطرح والترسية، ومراجعة الصفايات والبلاعات استعداداً لموسم الشتاء، كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال رصف الطريق ببلاط الإنترلوك، بديلاً عن طبقة الأسفلت، وخاصة بالشوارع الضيقة التي لا تتسع لدخول معدات الرصف.

كما تابع فرج أعمال رفع القمامة والنظافة بشوارع المدينة، وإزالة الإشغالات بمنطقة أرض التهامي، وأطراف المدينة، وقرية السالمية، وسنديون، وتابع أعمال إصلاح وصيانة خط مياه شرب بمنطقة أرض الشابوري.

وتابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق تنسيقا مع رؤساء الوحدات القروية بمحلة دياى، و بكفر مجر، و بمحلة ابو على، وبشباس الشهداء، و بسنهور المدينة، و بشابة، وبالعجوزين، وبأبو مندور، و بكنيسة الصرادوسى، وبشباس الملح، وبكفر العرب ورفع المتولد اليومى من القمامة والمخلفات ومداخل القرى بالإضافة الى استمرار العمل على فض أي تجمعات.

فيما تابع جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، سير العمل بمعالجة المطبات بمدخل منية المرشد بالمشاركة المجتمعية، وتابع أعمال دهان البلدورات بشارع المحكمة، والأعمال الجارية بشارع التجارة من إحلال وتجديد خط صرف صحى، استجابة للشكاوى المتكررة للمواطنين طوال الأعوام السابقة من الانسدادات، مكلفاً مدير شبكات مياه الصرف الصحي، بسرعة الانتهاء من وضع المواسير وإحلال وتجديد صفايات المطر، وتغيير المواسير الخرسانية الى مواسير 10 بوصات بلاستيكية، كما تابع أعمال ترميم البلدورات بشوارع المدينة، وأعمال تشجير المدخل القبلي للمدينة، وزراعة 300 شجرة بالمشاركة، مؤكداً على رفع كفاءة طريق المدخل القبلي للمدينة بجوار مستشفى دار الطب.

وقال محافظ الأقليم، إن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتماماً كبيراً بقطاعات المرافق الحيوية، موضحاً أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن، مؤكداً على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، موجهاً برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.