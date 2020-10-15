محافظ كفر الشيخ: قيمة طلبات التصالح ستعود على المواطن في صورة خدمات

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشى، المركز التكنولوجي بمدينة كفر الشيخ؛ لمتابعة تقديم طلبات راغبي التصالح، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستمع لانطباعات أهالي المحافظة، حول الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة قدمت التسهيلات كافة، لراغبي التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالمدن ما بين 35% لـ 50%، ما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية الـ9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية، واستقبالهم بـ88 مدرسة بالقرى، و13 مركزا للمعلومات بالوحدات المحلية؛ ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح، دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظا على صحتهم، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ 25%، من خلال كارت الفيزا.

وأكد المحافظ، أن المواقع الخدمية والجهات الـ3 بمحافظة كفرالشيخ "المراكز التكنولوجية بالمدن والمراكز، و88 مدرسة، و13مركزا للمعلومات، بالإضافة إلى الخدمة الإلكترونية عبر موقع "محليات، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، اليوم، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد الـ25% كجدية تصالح، في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح.

وأضاف اللواء جمال نور الدين، أن طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة، ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدا بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، ووعيهم بأهميته واستجابتهم للدولة.