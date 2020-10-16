السياحة: الحكومة وافقت على قرارات لدعم القطاع بموسم الشتاء

أرسلت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، خطابا إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية بتاريخ 12 أكتوبر الجاري بالقرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال جلسته رقم 111 والتي انعقدت بتاريخ 30 سبتمبر الماضي بشأن مقترحات القطاع السياحى الخاصة بسياسات الدعم والتحفيز خلال الموسم الشتوي الذي يبدأ أول نوفمبر المقبل وينتهى نهاية أبريل المقبل، وأوضحت شلبي أنه تمت الموافقة على ما يلي:

1- استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 أبريل 2021.

2- تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والخدمات الأرضية المعمول به حاليا بالمحافظات الساحلية، بالمطارات الكائنة بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 أبريل المقبل.

3- انتظام صرف الإعانة المقدمة للعاملين من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة لمدة 9 أشهر "من شهر أبريل الماضى وحتى شهر ديسمبر المقبل"، بصرف النظر عن مدى استفادة الشركات السياحية والفندقية المتقدمة بطلب صرف الإعانة من أى من المبادرات المقدمة لدعم القطاع السياحي.

4- تجديد موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياة المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر المقبل.

5- تجديد موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران حتى 31 ديسمبر المقبل.

6- إرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران الخاص عن فترات ما قبل بداية أزمة جائحة كورونا ليبدأ السداد مجدولا على فترة مناسبة اعتبارا من شهر يناير المقبل.

7 - مساهمات وزارة المالية لدعم القطاع السياحى على أن يتم الصرف ووضع الآلية الخاصة بذلك من قبل وزارة المالية.

8 - التأكيد على عدم توقيع الحجز الإداري على المنشآت الفندقية والسياحية المتعثرة لحين انتهاء الأزمة الحالية.

وأكدت شلبى أنه بالنسبة لبرنامج تحفيز الطيران فقد تمت الموافقة على مد العمل ببرنامج الطيران الحالى حتى نهاية عام 2020 وبنفس الشروط والضوابط السابقة، وتنفيذ برنامج تحفيز جديد للطيران بداية من العام المقبل.