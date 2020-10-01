السياحة: الحكومة ألغت الحجز الإداري على المنشآت الفندقية

قال علي غنيم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ اجتماع مجلس إدارة الاتحاد أمس مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ناقش موضوعات عدة، أهمها تشكيل لجان بالغرف السياحية الـ5 تكون مهمتها تنشيط السياحة، وتوحيد آليات الترويج السياحي بين القطاع السياحي الحكومي والخاص، وتوحيد الجهة الخاصة بمنح التراخيص للمنشآت السياحية والفندقية.

وأضاف غنيم، لـ"الوطن"، أنّ الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أبلغ الاتحاد بأنّ الحكومة في إطار إجراءتها لدعم القطاع السياحي، وافقت على إلغاء الحجز الإداري على المنشآت السياحية والفندقية لأي جهة حكومية.

وتابع: "كانت الجهات الحكومية كالكهرباء أو التأمينات تحصل على أحكام بالحجز الإداري على المنشآت السياحية، نتيجة عدم دفع أي مستحقات عليها، ما كان يتسبب في أزمات كثيرة للعاملين بالقطاع السياحي".

ووجّه غنيم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء أمس، والتي جاءت استكمالا لجهود الدولة في مساعدة القطاع السياحي بعد أزمة كورونا.

ووصف غنيم، القرارات بأنّها "تاريخية" وتسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر الفترة المقبلة، فضلا عن مساعدة المستثمرين في تحمل قيمة تكاليف التشغيل ودفع رواتب العمالة، إضافة إلى أنّ صرف إعانات للعاملين من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة حتى نهاية العام الحالي، يسهم في الحفاظ على العمالة المدربة ووقف مغادرتهم للعمل السياحي.

وأصدر مجلس الوزراء أمس عدد من القرارات لمساعدة القطاع السياحي، تمثلت في استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 أبريل 2021، وانتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ للعاملين بوزارة القوى العاملة من شهر أبريل حتى شهر ديسمبر 2020، وتجديد الموافقة على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، وتأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020، وإرجاء سداد المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة جائحة كورونا ليبدأ السداد مجدولا على فترة مناسبة اعتبارا من يناير 2021، ومد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 31 ديسمبر المقبل، وتنفيذ برنامج تحفيز طيران جديد اعتبارا من 1 يناير حتى 30 أبريل 2021.