نادية الجندي: أنا اللي اكتشفت أحمد زكي ومحمود حميدة وياسر جلال

أكدت الفنانة نادية الجندي، أنها ساعدت عددا كبيرا من الفنانين في بداية حياتهم الفنية وضربت المثل بالفنان الراحل أحمد زكي.

وقالت "الجندي"، خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "أنا تعبت قوي في بداية حياتي وشفت يعني إيه فنان موهوب ومش لاقي حد ياخد بإيده ويساعده عشان كدة لما وصلت ونجحت أخدت على عاتقي أني أساعد المواهب الجديدة وأدعمهم".

وتابعت: "أنا اكتشفت نجوم كتير في السينما المصرية بداية من أحمد زكي ومحمود حميدة وياسر جلال وحنان ترك"، مؤكدة أنها كانت تساعدهم وتقف خلفهم، مشددة أنها كانت تشعر بهذا الإحساس وأن لديها الموهبة والقدرة على العطاء ولكنها لم تجد من يساعدها.

واستطردت: "فيه ناس كتير وقفت جنبي لكن أنا اللي حفرت في الصخر عشان أوصل والمشوار كان صعب ومليان صعاب ومشقة وكفاح وتعب وموصلتش بسهولة أبدًا وفيه حقد وصراعات لحد هذه اللحظة".