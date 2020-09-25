نادية الجندي: أعمالي هادفة وفيها رسالة وأفلام المهرجانات محدش بيفهمها

هاجمت الفنانة نادية الجندي، أفلام المهرجانات "دي أفلام محدش بيفهمها غير اللي كتبها وألفها وبضع أشخاص حواليه ويبقى فخور بيه جدا ويبقى حقق ذاته والناس مفهمتش الفيلم".

ونفت "الجندي" خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنها تقصد بذلك أفلام يوسف شاهين، مضيفة أن الفن الصادق يجب أن يصل لوجدان الناس بسهولة "إذا موصلش يبقى فيه حاجة غلط".

وأوضحت أن نجاح أفلامها كان وراء هجوم من أطلقت عليهم أصحاب أفلام المهرجانات عليها: "لما بيلاقوا أفلامي تنجح النجاح الفظيع ده وتحقق أعلى ايرادات فيتهموها بقا أعداء النجاح ويقولوا عنها فيلم تجاري عشان حقق إيرادات".

وتابعت: "طيب يا حبيبي أعمل أنت فيلم تجاري وحقق نجاح وخلي الناس تشوفه وأنت مش قادر توصل أنك تخلي الناس تشوف الفيلم بتاعك فتتهمني أنها حاجة سلبية مع أنها حاجة إيجابية جدا".

وأكدت نادية الجندي، أن نجاحها لم يكن صدفة "أنك تستمر 40 سنة على القمة وأنت بتعمل أعمال والناس بتستناك وأعمالك بتعمل نفس النجاح" لافتة إلى أن أعمالها تعرض منذ 20 عاما حتى اليوم وفيها معنى ورسالة وتمس وجدان المواطنين وأفلام هادفة وتحرك وجدان المشاهدين وتعطيهم معنى.

وأشارت أن حياتها كانت مجموعة مراحل وبدأت تقدم أعمال هادفة تناقش قضايا المجتمع بعد مرحلتها الأولى: "هات لي عمل سطحى ليا ومفيش عمل عملته إلا لما فيه رسالة أو بيناقش قضية معينة وقضية الساعة وكان فيها قيمة وفن ومعنى ورسالة الحمد لله".