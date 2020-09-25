نادية الجندي تحكي كواليس صورة تجمعها بـ 2 من أزواجها: في الباطنية

تذكرت الفنانة نادية الجندي زوجها السابق الفنان الراحل عماد حمدي قائلة: "عماد حمدي كان بالنسبة لي الأب والزوج والرجل العظيم أبو ابني اللي اتعلمت منه حاجات كتير قوي وكان له الفضل أني أتعلم يعني إيه احترام الفن والالتزام".

وقالت "الجندي"، خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنها تزوجت عماد حمدي وهي صغيرة وكان فرق السن بينهما كبيرا جدًا "لكن أنا مكنتش ندمانة لأن اتعلمت منه حاجات كتير قوي منها الفن والالتزام وده ملخص عماد حمدي بالنسبة لي".

وأوضحت أن أعدائها يتهموها بأنها فعلت الأفاعيل في عماد حمدي متسائلة: "عماد حمدي لغاية آخر يوم في أيامه وهو معايا في فيلم من إنتاج جوزي التاني محمد مختار في الباطنية" مضيفة: "علاقتنا كانت جميلة لآخر يوم في عمره وكنا دايمًا بنسأل عليه وكنا دايما محتضنينه".

واستعجب "الإبراشي" من حديث "الجندي" عن الفنان الراحل عماد حمدي لترد عليه: "أنا بتكلم عن عماد حمدي بحب بجد ده أبو ابني الوحيد هشام، وهذا الرجل الفنان العظيم القدير لن يتكرر وكان فنانا على خلق ومش بس بتكلم عن فنه لكن عن أخلاقه وحياته وكان من فنانين الزمن الجميل اللي لا يعوض".

وذكرت "الجندي" كواليس صورة تم التقاطها أثناء تصوير فيلم "الباطنية" حيث جمعت الصورة بين زوجها الأسبق الفنان عماد حمدي وزوجها السابق المنتج والفنان محمد مختار.