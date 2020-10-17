حظك اليوم السبت 17-10-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يجتهد في عمله ويتسم بالصبر والرومانسية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة خدمة "حظك اليوم" لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع في قراراتك مهما تلقيت من عروض مميزة

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتعامل بهدوء مع الأحباب وتتحرك بحذر وأن تحترس من الغش.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.