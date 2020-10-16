حظك اليوم الجمعة 16-10-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

تتميز أنثى برج الجدي بالواقعية، كما ترفض تصديق الأحلام ولكنها تؤمن بالحقائق الملموسة، كما تسعى لتحقيق ذاتها.

وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر الجديد معاكس في منزل العمل ما يجعلك تتحرك اليوم تحت ضغط عصبي.. حاول أن ترتب أفكارك وأولوياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك ألا تبدأ جديدًا، وألا تدخل في مغامرة عاطفية أو مالية غير محسوبة العواقب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.