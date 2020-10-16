حظك اليوم الجمعة 16-10-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو صادق وصريح، يهتم بسعادة من حوله بشكل كبير، كما أنه يفضل التعامل مع الأشخاص الأمينة والنزيهة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

اليوم مناسب لمواجهة الأزمات ومحاولة إيجاد حل لمشكلة عالقة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزل الحظ، وقد تسمح لك الظروف اليوم أن تقوم بمغامرة ممتعة، أو تحقق مكاسب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الإعلامية منى الشاذلي، ويوافق تاريخ ميلادها 23 ديسمبر.