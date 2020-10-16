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حظك اليوم الجمعة 16-10-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الجمعة 16 أكتوبر 2020
برج القوس

برج القوس

يتميز مولود برج القوس بالبرود الخارجي، فمهما كانت الضغوط فهو يبدو وكأنّه لا يبالي، رغم أنّه يتأذي داخليًا لكنه يرفض أن يعلم أحد.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل الأصدقاء يدفعك لمشاركة الزملاء أو الأصحاب، ويدفعك لمساعدتهم وللتعامل معهم بحيوية مبهرة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم شعورك بالتشوش والتمرد، حاول أن ترضى بما يستطيع أن يقدمه لك الطرف الآخر كي تسعد بحياتك.

 

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

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