إمام مسجد: بهاء سلطان جالي ووعدني بتقديم الابتهالات والأناشيد فقط

قال أحمد علي درويش، إمام وخطيب مسجد الإمام البوصيري بالإسكندرية، إنه فوجئ بدخول الفنان بهاء سلطان، طالبًا من يأخذ بيده، زاعمًا أنه وعده بأن تقتصر أعماله على تقديم الفن الهادف والابتهالات والأناشيد الدينية فقط.

ونشر "درويش" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة تجمعه مع بهاء سلطان، مُعلقًا عليها: "تحدثت مع بعض الشباب عنه بالأمس، وأني أرى بداخله إنساناً آخر، فأكد لي واحد منهم أنه يعتزم هذه الأيام اقتصار وتوجيه نشاطه الفني بأكمله للابتهالات والمدائح النبوية فدعوت الله له".

وتابع: "إذ بي اليوم قبل صلاة الفجر فوجئت بدخوله عليّ مُسَلِمًا مبتسمًا يريد أن "يفضفض" وأن يلقي ما بداخله وما على عاتقه من أحمال، مريدًا من يأخذ بيده، متمنيًا اقتصاره على الفن الهادف والابتهالات والأناشيد، وخلال جلستي معه تأكد لي انطباعي الطيب عنه، فوجدناه إنسانًا بمعنى الكلمة، مقيمًا للصلاة، تاليًا لكتاب الله حافظًا له، مؤديًا للواجبات، محبًا لله جل وعلا خاشيًا له، ومحبًا لرسوله صلى الله عليه وسلم ومحبًا لأولياء الله.. إنه الأستاذ الخلوق بهاء سلطان، أرشدني الله وإياه وهدانا سواء الصراط واستعملنا لخدمة دينه".

وكان بهاء سلطان، قد أكد خلال حوار تليفزيوني سابق مع الإعلامية إسعاد يونس، أن الشيخ "محمد عمران" من أبرع المنشدين الدينيين الذين برعوا في التحكم في المقامات، وله أفضال عليه وعلى أشخاص كثيرين، فمن هو هذا المنشد "المعجز" كما وصفه الفنان.

يذكر أن المنتج نصر محروس، قد أنذر أمس الفنان بهاء سلطان وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات بسبب مشاكل المنتج مع الأول، وتعاقد الشركة مع "سلطان".

ووكل نصر محروس المحامي سامح المنياوي لكي ينذر بهاء سلطان من أجل استكمال عقده معه، بعد أن تقاعس عن تسجيل أغنيات ألبوماته التي تعاقد معه لتقديمها، وكشف في الإنذار الموجه لـ"سلطان" أنه أوهم الجمهور بأن التعاقد أصبح لاغيًا بعد قرار المحكمة.

كما أنذر نصر محروس شركة روتانا لقيامها بالتعاقد مع المطرب، مشيرًا إلى أن التعاقد يعد لاغيًا، لان بهاء سلطان ما زال متعاقدًا مع شركة "فري ميوزيك"، ولا يحق لأي شركة التعاقد معه إلا بعد أن ينتهي من تسجيل ألبوماته معه.