17 عارضا من سوهاج لمنتجات التلي والأثاث بمعرض "تراثنا"

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن 12 عارضة لمنتجات التلى بجزيرة شندويل، و5 عارضين لمنتجات الأثاث بطهطا يستمرون في عرض منتجاتهم بمعرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، وذلك من خلال جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المخصص لمحافظتي سوهاج وقنا فى المعرض.

وأكد محافظ سوهاج، اهتمام القيادة السياسية بتنمية التكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج وتكليف صندوق تحيا مصر بتخصيص 50 مليون جنيه إضافية لترويج وتسويق المنتجات الحرفية بالمحافظتين.

وأشاد "الفقى" بالإقبال الكبير على منتجات التلى والأثاث بالمعرض وهو ما يعكس تطور وجودة تلك المنتجات، مشيرا إلى تقديم كل الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة ومساندة أصحابها من خلال توفير المعارض الدائمة لهم بأماكن متميزة بالمحافظة، وتسهيل حصولهم علي قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك للتوسع في تلك الصناعات والمشروعات وتطويرها و توفير فرص عمل مستقرة وناجحة.

ومن جانبهم توجه العارضين والعارضات من أبناء سوهاج بالشكر للمحافظ ووزير التنمية المحلية على توفير تلك الفرصة لعرض منتجاتهم، مؤكدين سعادتهم بتلك الفرصة التي حصلوا عليها للتواجد في هذا المعرض الهام، وأشاروا إلي وجود طلبات كثيرة علي المنتجات الخاصة بهم من المواطنين المترددين علي المعرض.

جدير بالذكر أن "معرض تراثنا" يعد أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية، ويشارك به حوالي 630 عارضاً وعارضة من جميع محافظات الجمهورية.

وتعتبر سوهاج من المحافظات المتميزة في صعيد مصر في مجال الحرف اليدوية، وتتميز صناعة النسيج اليدوي بجودة عالية، وتلقي اقبالا محليا ودوليا حيث تشارك المحافظة في اغلب المعارض التراثية داخليا وخارجيا.

وتتميز صناعة التلي بدقة عالية وتستعين عدة بيوت موضة بتلك الصناعة ذات الشهرة الواسعة.