"صباح الخير يا مصر" في جولة داخل معرض "تراثنا".. "فن وإبداع وصناعة"

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا عن معرض "تراثنا" بعنوان "إصرار على العمل والنجاح - فن وإبداع وحرفة صناع معرض تراثنا".

وحسب القائمين على المعرض، فإن "تراثنا" يعد المعرض الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط في الحرف اليدوية، حيث يضم 620 عارضاً وعارضة، بينهم 45 جمعية أهلية بمشاركة 8 جامعات، لعرض مشاركات الطلبة بجانب مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشهد المعرض الحرص على التباعد بين العارضين، بجانب توفير أوتوبيسات خاصة لنقل الزوار من ميدان التحرير، وتوفير كراسى متحركة لكبار السن.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، افتتح السبت، معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن إقامة المعرض تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.

تراثنا.. المستقبل يبدأ من إحياء التراث

600 عارض من مختلف محافظات الجمهورية شاركوا فى معرض «تراثنا» الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول، والذى يستمر فى الفترة ما بين 10 وحتى 15 أكتوبر من الشهر الحالى، ويُعد من أكبر معارض المنتجات التراثية والحرف اليدوية، حيث يضم جميع المنتجات التراثية من كليم يدوى ومفروشات وسجاد، ومنتجات نحاسية، وتطريز على القماش، وصناعات الخزف، والنحت على جذوع النخيل، وكذلك الرسم بالرمال على أخشاب الدوم، إلى جانب منتجات التراث السيناوى، وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للعام الثانى على التوالى.

«الوطن» قامت بجولة داخل المعرض، ورصدت وجود عدد كبير من الحرفيين يشاركون بمنتجات تراثية وتاريخية، يقومون بعرضها على الزوار، البعض منهم اكتفى بعرض منتجات قام بصناعتها فى وقت سابق، والبعض الآخر قرر أن يقوم بتقديم ورش عمل داخل المعرض لتعريف الزوار بفنون الإنتاج، والتقت بعدد من الصانعين الذين أكدوا أن المعرض طوق نجاة وقبلة حياة منحتها لهم الدولة فى محاولة لإنقاذ تلك الحرف من الاندثار.