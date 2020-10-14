عاجل.. مد معرض تراثنا لـ17 أكتوبر بعد الإقبال الكثيف

قررت إدارة معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، مد العمل في المعرض يومين، لينتهى السبت المقبل، الموافق 17 أكتوبر، بدلا من غدا الخميس، وذلك نظرا للإقبال الكبير والكثيف.

ويستضيف المعرض هذا العام، دولة السودان الشقيقة كضيف شرف، وخصصت أجنحة متميزة للمنتجات السودانية التراثية، من جلود وأخشاب ومعادن، والعديد من الصناعات التراثية التي اشتهرت بها دولة السودان، خاصة أنها تتمتع بمنتجات يدوية وتراثية متفردة، تعبر عن الموروث الثقافي والحضاري والفولكلور السوداني.

ويشارك في المعرض، مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي قنا وسوهاج بوزارة التنمية المحلية، والمؤسسة القومية بوزارة التضامن الاجتماعي، ومظلة للتنمية الاجتماعية (أغاخان للخدمات الثقافية)، ورخام الجلالة، وعدد من أصحاب المشروعات من سانت كاترين "تجلي".

ويخصص المعرض أيضا، جناحا لعرض منتجات ذوي الهمم، وطلبة جامعات عين شمس والأزهر والإسكندرية وبنها وجامعة أكتوبر للعلوم والآداب.

وكانت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، زادت معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، معربة عن سعادتها بوجودها في المعرض.