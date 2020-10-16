مصرع فتاة بطلق ناري طائش بالبداري في أسيوط

لقيت فتاة مصرعها، إثر إصابتها بطلق ناري طائش بالبداري في محافظة أسيوط، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطار من مأمور مركز شرطة البداري، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، يفيد مقتل فتاة إثر إصابتها بطلق ناري من مجهول.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص، تبين مقتل "منار عزت أحمد علي"، 16 عاما، مقيمة ببندر البداري، متأثرة بطلق ناري بالرأس.

وبسؤال أفراد أسرتها وشهود العيان، ذكروا أن الإصابة نتيجة طلق ناري من مجهول، لا يعلمون "مطلقه أو مصدره".

وجرى نقل الجثة، والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى البداري المركزي، تحت تصرف النيابة، وكلفت المباحث بضبط الجناة والسلاح المستخدم، وجاري تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

يشار إلى تعدد حوادث الوفاة، نتيجة طلق ناري طائش بالبداري، ففي الشهرالماضي، لقيت سيدة مسنة مصرعها، إثر إصابتها بطلق ناري لا يعلم مصدره؛ أثناء استقلالها توكتوك برفقة نجلها، بطريق جزيرة العقال القبلي، التابع لمركز البداري في محافظة أسيوط.

وفي أغسطس الماضي، لقى شخص من قرية الدوير، التابعة لمركز صدفا مصرعه، إثر إصابته بطلق ناري طائش، أثناء تواجده بالبداري أيضًا.

من جانب آخر، تمكن ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة ساحل سليم، من خلال حملة أمنية مكبرة شنتها القوات، بالاشتراك مع قطاعي الأمن العام والمركزي، من استهداف أفراد عائلتين طرفي خصومة ثأرية، بدائرة مركز شرطة (ساحل سليم)، ما أسفر عن ضبط 7 قطع سلاح ناري، بحوزة عدد 6 متهمين.