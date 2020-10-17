بنك ناصر الاجتماعي يوضح خطوات وإجراءات صرف نفقة المطلقة بالموبايل

في كثير من الأحيان، تجد المرأة المطلقة صعوبة في طريقة صرف النفقة المقررة لها من جهة المحكمة، لتغطية جميع مصاريف أطفالها من مدارس وشراء ما يكفيهم من طعام واحتياجات أساسية على مدار الشهر.

وفي إطار التطور التكنولوجي يقدم بنك ناصر الاجتماعي خدمة صرف النفقة بالهاتف المحمول بهدف التيسير على العملاء من مستحقي النفقة لسهولة و سرعة وصول الخدمة لهم.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية إجراءات وخطوات صرف النفقة من بنك ناصر الاجتماعي، وكيفية استخدام خدمة صرف النفقة بالهاتف المحمول:

إجراءات صرف النفقة للمطلقات من بنك ناصر

- تقدم المطلقة صورة طبق الأصل من حكم النفقة سواء كانت أجر المسكن أو أجر الحضانة أو البدلات.

- يجب أن يكون الحكم غير مطعون عليه بالاستئناف.

- تقديم الصيغة التنفيذية للحكم، وبعد الانتهاء من الإعلان تطلب الزوجة أو المطلقة شهادة من قلم المحضرين تفيد تمام إعلان الصورة التنفيذية.

- تستخرج المطلقة "برنت التأمينات" الخاص بها وبطليقها وتقديمه للبنك.

- يجري البنك التحريات اللازمة عن طريق قسم الشرطة.

- وفور التأكد من التحريات يصرف البنك النفقات والأجور بصفة دورية كل شهر.

خطوات صرف النفقة للمطلقات بالهاتف المحمول

- يجرى تسجيل الرغبة في صرف النفقة بالمحمول من خلال استمارة تسجيل في فرع البنك أو في أحد فروع شركات المحمول المختلفة.

- ترسل شركات المحمول كود الصرف على هيئة رسالة عبر الهاتف المحمول، والذي يتم تغييره شهريا للحفاظ على أموال مستحقي النفقة.

- يجرى خصم مبلغ جنيه فقط على كل 100 جنيه من مستحق النفقة .

- ولصرف المستحقات المالية يجب التوجه إلى أحد فروع شركات المحمول بالكود المرسل عبر الرسائل النصية للهاتف المحمول.