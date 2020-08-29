منها المصروفات المدرسية.. 4 تمويلات يقدمها بنك ناصر الاجتماعي

يقدم بنك ناصر الاجتماعي 4 تمويلات للمواطنين، انطلاقا من دوره في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والاهتمام بالتنمية البشرية والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية لتحويل الطاقات العاطلة إلى طاقات منتجه وفعالة بالمجتمع، والعمل على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.

وترصد "الوطن" خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة لكل منحة وضوابط الحصول عليها، وفقا لما حدده البنك، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تمويل المصروفات المدرسية

هدفه تخفيف أعباء المصروفات المدرسية عن كاهل الأسرة المصرية ودعم الأسر من الشرائح الأدنى في الطبقة الوسطى التي تنفق على تعليم أولادها لإتاحة الفرصة لرفع معدلات الالتحاق بالمدارس والارتقاء بمستوى التعليم.

الفئات المستهدفة للحصول على تمويل المصروفات المدرسية من بنك ناصر

ـ الولي الشرعي أو الأم في حالة وفاة الأب، حيث يجرى منح هذا التمويل للعديد من فئات المجتمع من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات وورثته، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة.

ضوابط الحصول على تمويل المصروفات المدرسية من بنك ناصر

ـ إعفاء المستفيدين من أصحاب المرتبات من تحويل المرتب أو قيمة القسط الشهري على البنك والاكتفاء بتعهد من جهة العمل بالتحويل حال طلب البنك ذلك "تحت الطلب" في حال الحصول على التمويل لمدة 10 أشهر.

ـ إعفاء المستفيدين من تقديم الضامن "أصحاب المرتبات والمعاشات وورثته" في حال الحصول على التمويل.

ـ عند منح التمويل لمرحلة تعليمية كامله تكون مدة التقسيط سنوات كاملة.

ـ تقديم خطاب من المدرسة يفيد السنة الدراسية للطالب وقيمة المصروفات، ومن ثم يتم استخراج شيك باسم المدرسة بحيث يتم منح التمويل بنسبة 100% من قيمة المصروفات المدرسية مع الالتزام بالحد الأقصى لعبء الدين.

الضمانات المطلوبة لتمويلات المصروفات المدرسية من بنك ناصر الاجتماعي

ـ أصحاب المرتبات: يتم تقديم تعهد بتحويل مرتب العميل عند طلب البنك ذلك يغطى قيمة القسط الشهري وحال طلب التمويل لمرحلة تعليمية كاملة يتم تحويل المرتب أو قيمة القسط الشهري على البنك بالإضافة الى وثيقة مخاطر عدم السداد، التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

ـ أصحاب المعاشات: تحويل المعاش على البنك، ووفقا للضمانات السابقة.

ـ ورثة المعاشات: تحويل حصة وريث المعاش على البنك وتقديم وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

ـ العاملون بالقطاع الخاص المؤمن عليهم: يتم تحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال يغطى قيمة القسط الشهري بالإضافة الى تقديم تعهد بتحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال يغطى قيمة القسط الشهري تتعهد جهة عمله بتحويل مرتبه حال طلب البنك ذلك.

ـ تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي مع تقديم تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية.

ـ أصحاب الودائع الادخارية: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، تجميد وديعة بكامل قيمة المديونية طوال فترة السداد مع تقديم اقرار بالموافقة من العميل بالخصم من الوديعة وعائدها دون الرجوع اليه.

إجراءات الحصول على تمويل المصروفات المدرسية من بنك ناصر

ـ طلب الحصول على التمويل.

ـ الرقم التأميني لطالب التمويل.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

ـ ايصال مرفق حديث.

ـ بيان مفردات الدخل.

يأتي ذلك في إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، وتحقيق العدل والمساواة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية.

ووفقا لدور بنك ناصر الاجتماعي لمساعدة المواطنين، يقدم البنك مساعدات للأسر الأكثر احتياجا في المجتمع، سواء مساعدات عينية ونقدية، تصرف دفعة واحدة أو على دفعات.

تمويل المتعافين من الإدمان

يقدم بنك ناصر الاجتماعي للمواطنين، قرض بداية جديدة، وهو أحد برامج الحماية الاجتماعية التي يمنح بها البنك تمويلًا للمتعافين من الإدمان لمساعدتهم على استعادة قدراتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية، واندماجهم من جديد في المجتمع.

الفئات المستحقة لقرض بداية جديدة

ـ الشباب المتعافين من الإدمان، حيث يحول صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ملفات الحالات إلى البنك متضمنة الطلب ودراسة جدوى للمشروع وتقرير طبي من مستشفى حكومي معتمد من الصندوق يفيد بتعافي الحالة من التعاطي، إضافة إلى خطاب من الصندوق يفيد بعدم تعرض الحالة إلى انتكاسة خلال الشهور العشرة الأخيرة كذلك الموقف من التجنيد للعملاء أقل من 31 سنة مع ضمان من أحد أقارب الدرجة الأولى للحالة.

ضوابط وأحكام الحصول على قرض بداية جديدة

ـ يسدد القرض على أقساط شهرية لمدة 5 سنوات بفائدة 10.5% سنويًا.

ـ نسبة عبء الدين، الاستقطاع من دخل المشروع الشهري 50%.

ـ قيمة التمويل بحد أقصى 80 ألف جنيه.

ـ المصاريف الإدارية بحد أدنى 125 جنيهًا: 0.5% من قيمة التمويل (فتح الحساب الجاري – استعلام ائتماني – استعلام ميداني) تسدد نقدا بالفرع.

ـ لا يقل عن 21 سنة.

ـ سعر العائد السنوي الثابت 10.5%.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض "بداية جديدة"

ـ طلب الحصول على التمويل.

ـ الموقف من التجنيد للعملاء أقل من 31 سنة.

ـ إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل والضامن والنشاط.

- دراسة جدوى عن المشروع.

ـ صحيفة الحالة الجنائية موجه لبنك ناصر لم يمر عليها 3 أشهر.

ـ حال أن يكون المشروع قائم يتمّ تقديم سجل تجاري، بطاقة ضريبية، رخصة النشاط.

ـ تقرير طبي من مستشفى حكومي ويعتمد من الصندوق يفيد التعافي.

ـ خطاب من صندوق مكافحة الإدمان موضح به عدم الانتكاسة خلال 10 أشهر.

ـ مفردات مرتب الضامن حال توافرها.

المستندات المطلوب توقيعها قبل الموافقة الائتمانية

ـ طلب الحصول على التمويل.

ـ دراسة الجدوى عن المشروع.

ـ الموافقة على تفويض البنك بعمل استعلام مصرفي، ميداني.

المستندات الضامنة المطلوب التوقيع عليها للحصول على قرض بداية جديدة

ـ تقديم ضامن متضامن من الدرجة الأولى أو الأخ والعم أو الأخت، أو تعهد بتحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو معاش.

ـ سندات لأمر "سند إذني" غير مؤرخة سنوية أو شيكات سنوية مسطرة وغير مؤرخة بقيمة الأقساط السنوية توقيع من العميل والضامن كلا على حده.

ـ التأمين ضد مخاطر عدم السداد (ويتحمل التكلفة البنك بنسبة 0.7% سنوي.

ـ التأمين على حياة العميل "يتحمل التكلفة العميل"، وحال تحويل معاش على البنك يكتفى بالتأمين على الحياة لصاحب المعاش المحول.

ـ إجراء التأمين على المشروع.

يأتي ذلك في إطار تحقيق أحد أهداف البنك بتوفير فرص للتشغيل والمساهمة في القضاء على أحد المشكلات الجوهرية التي تعيق نمو المجتمع وذلك من خلال التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

التمويلات الاجتماعية الحسنة من بنك ناصر

يقدم بنك ناصر الاجتماعي لعملائه التمويلات الاجتماعية الحسنة، كأحد خدمات التكافل في إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، وتحقيق العدل والمساواة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

الفئات المستحقة للتمويلات الاجتماعية الحسنه

ـ أصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات.

ضوابط الحصول على التمويلات الاجتماعية الحسنة

ـ في حال الاقتراض بضمان المرتب يشترط، ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن ثلاث سنوات، تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تحويل القسط أو المرتب على البنك.

ـ في حال الاقتراض بضمان المعاش الافتراضي، يشترط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشرون عاما، تحويل القسط أو المرتب على البنك.

ـ في حال الاقتراض بضمان المعاش، او المعاش المستحق، يشترط تحويل القسط أو المعاش على البنك، في حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

إجراءات الحصول على التمويلات الاجتماعية الحسنة من بنك ناصر

ـ صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن "سارية" .

الرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد .

ـ بيان مفردات (مرتب، معاش) للمقترض ومرتب الضامن .

ـ حال قرض الزواج، تقديم أصل وثيقة عقد قران بالنسبة للمسلمين أو الطوائف المسيحية "لا تزيد مدته على 7 سنوات".

ـ حال قرض العلاج، يشترط تقديم شهاده طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

ـ حال قرض الحالات الملحة، الطارئة، يشترط تقديم المستند الدال على الحالة التي يتقدم بها طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص.

جدير بالذكر أن التمويلات الاجتماعية الحسنة من أهم الوسائل التي يستخدمها البنك في تقديم خدمات اجتماعية مميزة لفئات المواطنين الذين تعجز مواردهم الذاتية عن مواجهة الظروف الاجتماعية المتعددة وتمنح القروض الاجتماعية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه وبدون فوائد، وبمصاريف إدارية بسيطة، وتسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.

تمويل حضانتي من بنك ناصر

بناء على مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي لإتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة وذات جودة عالية للأطفال في المرحلة العمرية من (0 - 4 سنوات) بما يسمح للطفل المصري بالنمو العقلي والوجداني والاجتماعي والحركي واللغوي وللمرأة المصرية بالخروج لسوق العمل وكذلك حرص الوزارة على تشجيع القطاع الخاص على تأسيس مشروعات صغيرة مدرة للدخل عن طريق التوسع في إنشاء حضانات جديدة بقروض ميسرة ونظراً لدور بنك ناصر الاجتماعي في تدعيم الاقتصاد الوطني والتنمية المجتمعية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وانطلاقا من حرص البنك على تقديم الخدمات البنكية بشكل متميز عن طريق منتجات مبتكرة ونظراً لدور بنك ناصر الاجتماعي في تدعيم وتمكين المرأة المصرية ولحل مشكلة المرأة العاملة وكذلك حل مشكلة البطالة.

الفئات المستحقة لتمويل حضانتي

ـ أصحاب الحضانات القائمة والمرخصة بالمحافظات المستهدفة من البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة: القاهرة الكبرى "القاهرة الجيزة القليوبية" - الإسكندرية – الغربية - أسوان - البحر الأحمر.

ضوابط الحصول على تمويل حضانتي من بنك ناصر الاجتماعي

ـ السن يتراوح من 21 سنة وحتى 60 سنة في نهاية مدة القرض

الحصول على مؤهل عالي مناسب.

ـ يمنح التمويل للمصريين فقط.

ـ يحظر على العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وأقاربهم من الدرجة الأولى الاستفادة من المشروع

المحافظات المستهدفة: القاهرة - الجيزة - القليوبية - الاسكندرية - الغربية - البحر الاحمر - اسوان.

ـ يمنح القرض لتمويل إنشاء وتجديد وتطوير وتوفيق أوضاع دور الحضانة للأطفال الأقل من 4 سنوات قيمة المحفظة المالية 50 مليون جنيه الحد الأدنى 20000 جنيه الحد الأقصى 500000 جنيها.

ـ بالنسبة لقروض الحضانات القائمة قيمة القرض الحد الأدنى 20000 جنيه الحد الأقصى مليون جنيها بالنسبة لقروض الحضانات الجديدة والتي سيتم منحها عن طريق شركة الامتياز التجاري

ـ فترة السماح 3 شهور مدة السداد الحد الأدنى سنة واحدة الحد الأقصى 4 سنوات دورية السداد أقساط شهرية.

ـ القرض بدون عائد، مصروفات القرض ٪5 تخصم مقدما مرة واحدة كمصروفات إدارية.

ـ طبيعة سداد الأقساط تسدد الأقساط نقداً وثائق التأمين يتحمل العميل كافة وثائق التأمين المطلوبة خصماً من القرض وفقا للضمانات المقدمة.

إجراءات الحصول على تمويل حضانتي

ـ طلب الحصول على القرض.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية للعميل.

ـ إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل ودار الحضانة في حالة الحضانات القائمة.

ـ دراسة جدوى استرشاديه للمشروع، عمل استعلام ميداني لمقر الحضانة بواسطة المسئول من الزملاء بفروع البنك.

ـ الاستعلام الائتماني I - SCORE للعميل والضامن إن وجد عقد تمليك أو إيجار لمقر الحضانة يغطي مدة القرض تقديم التراخيص اللازمة لإنشاء الحضانة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات استخراج الترخيص.

ـ إقرار بأن العميل ليس من موظفي وزارة التضامن الاجتماعي أو بنك ناصر الاجتماعي أو أقاربهم من الدرجة الأولى.

ـ تقديم وثائق التأمين المطلوبة ومراجعتها بواسطة البنك نسبة عبء الدين لا تزيد على 50% من صافي الدخل المتوقع من المشروع.