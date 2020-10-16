محافظ شمال سيناء يؤكد اهتمام الدولة بالأيتام ويعد برنامجا ترفيهيا لهم

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على اهتمام الدولة برعاية الأيتام، وتوفير كل الاحتياجات الخاصة بهم، علاوة على توفير فرص تعليمهم وتقديم الانشطة الترفيهية لهم.

وأعلن المحافظ، أثناء لقائه بأطفال دار رعاية الأيتام بالعريش (في إطار مبادرة فاعل خير للأيتام) أنه حريص على توفير كل احتياجاتهم، وتيسير كل الخدمات المطلوبة.

وأشار المحافظ، إلى الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر عام 1973 وما حققه الجيش المصرى من انتصارات، ودوره حاليا في إطار التنمية الشاملة، انطلاقا من مفهوم يد تبنى ويد تحمل السلاح، وهنأ الأطفال اليتامى بهذه الذكرى العطرة.

وأعرب عن أمله فى تحقيق مستقبل واعد لهم، ومساعدتهم على آداء دورا فاعلا فى المجتمع، وأن يكونوا أفرادا صالحين فى خدمة الوطن.

وأعلن المحافظ عن تخصيص سيارة لنقل واصطحاب الأطفال اليتامى لقضاء يوم ترفيهى بأحد المرافق السياحية على شاطىء البحر بالعريش (هابي فاميلي).

رافق الأطفال اليتامى فى لقاء المحافظ كل من: المهندس السيد محمد حسنين رئيس مجلس ادارة جمعية تنمية المجتمع المحلى لرعاية الأيتام التى تتبعها دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش وانتصار عطية السيد مديرة الجمعية والدكتورة عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة بالتربية والتعليم، إلى جانب المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم السابقة وصاحبة مبادرة فاعل خير للأيتام.