محمد عساف يرد على قرار إسرائيل بسحب تصريح دخوله فلسطين

علّق الفنان الفلسطيني محمد عساف، مساء أمس، على قرار إسرائيل بسحب تصريح الدخول الممنوح له للأراضي الفلسطينية.

وجاء نص البيان: "حبّي وانتمائي لبلدي وتمسّكي بالثوابت والقيم الوطنية شيء افتخر به كوني أحد أبناء الشعب الفلسطيني المرابط، وما يتردد عن منعي من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس وغزة ما هو إلا استمرار لسياسات القمع وكبح الحريّات التي يعاني منها أبناء شعبي الذي أنتمي له قلبًا وكيانًا وروحًا… ولن يُثنيني عن حب بلادي والتغني بها في كافة المحافل أي شيء بقلبي يا بلد".

"عساف" حصل على إجازة من الحفلات خلال جائحة كورونا، وقال إنه يقضي وقته بمنزله في دبي، ويحاول البحث عن شيء يقوم به خلال هذه الفترة بحيث أنها فرصة مميزة جدًا، ولا خلاف أن فيروس كورونا نقمة بلا شك، ولكن يوجد بعض الإيجابيات من خلال اكتشاف أشياء جديدة كنت أغفل عنها.

وأضاف عساف، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج Mbc trending، أن فيروس كورونا قرب الناس كثيرًا من بعضهم البعض أكثر، مؤكدًا أنه يحب التفاؤل من خلال محادثة أصدقائه الذين لم يتواصل معهم منذ فترة طويلة.

وتابع، "هذه الفترة تعلمني الصبر وبالرغم من صعوبة الموقف إلا أنه يوجد الكثير من الأشياء الإيجابية، متمنيًا الحماية للجميع.

وأعلن "عساف"، أنه غدًا في تمام التاسعة مساءً سيظهر عبر لايف بحسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، داعيًا كل جمهوره للتواجد حيث يغني ويجيب عن بعض الأسئلة.

"محمد عساف" مغنٍ فلسطيني بدأ الغناء في سن مبكرة، وظهر في عدة أغان مصورة له، بدأت شهرته تزداد بعد أن فاز في برنامج أراب آيدول في موسمه الثاني، على قناة ام بي سي 1، وكان له حضور متميز في عدة مهرجانات، حيث شارك بأغنية في افتتاح كأس العالم 2014 وأنتج عنه فيلم الآيدول في عام 2015.