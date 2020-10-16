حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد أثناء صعود المنبر لخطبة الجمعة بالشرقية

توفي إمام وخطيب مسجد، اليوم، في أثناء صعوده على المنبر لأداء خطبة الجمعة، بمسجد في مدينة القرين، التابعة لمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة القرين، بلاغا بوفاة الشيخ محمد رمضان، أثناء تواجده على المنبر بمسجد في المدينة، لأداء خطبة الجمعة أمام المصلين.

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الوفاة طبيعية، نتيجة إصابة الشيخ الراحل بهبوط حاد في الدورة الدموية.

من جانبه، قال الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، إنه جاري فحص ملابسات الواقعة، مضيفا أنه كلف مدير الإدارة واثنان من المفتشين بالذهاب إلى المسجد، والإشراف على سرعة إنهاء إجراءات الدفن.

وأشار "الخطيب" إلى أن وزير الأوقاف، أصدر تعليمات بتكليف وفد من كبار القيادات والأئمة والخطباء وقيادات المديرية، بالمشاركة في الجنازة، وتأدية واجب العزاء نيابة عنه.

وأثارت وفاة الشيخ محمد رمضان، حالة من الحزن بين الأهالي، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الله فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشار بعض رواد مواقع التواصل، إلى أن الفقيد تميز بحسن الخلق والسمعة الحسنة، وكان يساعد الأطفال على حفظ القرآن الكريم.

وقال أحد الأهالي عبر حسابه الشخصي: "لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. يالها من حسن الخاتمة يا عم الشيخ محمد.. ماذا بينك وبين ربك حتي تكون هذه خاتمتك ياسيدنا"، متابعا: "اللهم إن هذا الرجل صاحب فضل عليا وعلينا جميعا، فقد حفظت عليه بعض آيات القرآن الكريم أنا وإخوتي جميعا، بل وتعلمت الصلاة خلفه، فهو إمامي وأمام مسجدي منذ نعومة أظافري، وأسألك يا ربي أن تغفر له وترحمة وتسكنة فسيج جناتك.. عمي الشيخ محمد توفاه الله اليوم وهو صاعد المنبر لأداء خطبة الجمعة".