محافظ الشرقية يسلم عقود 47 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية

سلّم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية عقود 47 وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية والحالات المُلحة على الحالات المستحقة من أبناء المحافظة.، بمراكز بلبيس ومنيا القمح وفاقوس والحسينية ومدينة العاشر من رمضان.

جاء ذلك في حضور سعد الفرماوى السكرتير العام والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندسة عبيرعبد القادر مدير إدارة صندوق الإسكان، بقاعة الاجتماعات بالديوان عام المحافظة.

هنأ المحافظ المستحقين وطالبهم بالحفاظ على الوحدات السكنية، مؤكدًا أنه من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به ومأوى ومسكن يحميه، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة من أجل الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات "الخدمية والتنموية.

وجه محافظ الشرقية مديرة إدارة صندوق الإسكان بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمتابعة سير إجراءات الأبحاث الاجتماعية على الأسر المستحقة بمختلف المراكز والمدن، حتى لا تضيع حقوقهم ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

أبدى المواطنون سعادتهم البالغة لحصولهم على الوحدات السكنية المخصصة لهم، مقدمين الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه على توفير الحياة الكريمة لهم معربين عن امتنانهم لما تقدمه المحافظة من تيسيرات للأسر الأولى بالرعاية وذوى القدرات الخاصة للحصول على وحدة سكنية والعيش بها.

وكان تابع المحافظ معدلات تنفيذ أعمال الرصف الجارية بمركز ومدينه الحسينيه بطول 73.5 كم وبتكلفة 245 مليونا و800 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه جار تنفيذ عدد 17 مشروعا بقطاع الطرق والكباري بنطاق المحافظة بطول 192.1 كم وبتكلفة مليار و554 مليون جنيه، للوصول إلى بنية تحتيه سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكد "غراب" على ضرورة التزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل، طبقًا للمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مشددا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.