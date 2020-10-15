إزالة 875 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأرض الزراعية من التعدي عليها، بالتبوير أو البناء المخالف، وأنه يولي اهتماما كبيرا بملف إزالة التعديات المخالفة عليها؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل، لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن، بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة، واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، بنطاق دائرة المحافظة، وتطبيق القانون دون محاباة لأحد، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة، حيال المخالفين، وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد، قبل أن تصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة.

وأكد المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة، أن المديرية تمنكت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وقوات الأمن بالشرقية، من إزالة 9 حالات تعدي واقعة على مساحة (10 قراريط و9 أسهم) أراضي زراعية، بما يعادل 1848 مترًا، بمراكز (الزقازيق-القنايات - أبو حماد - ديرب نجم).

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أنه أزيلت حالتي تعد علي الأرض الزراعية، بمركز ومدينة الزقازيق، واقعة علي مساحه 3 قراريط، بما يعادل 525 مترا، وحالة بمركز ومدينة القنايات علي مساحه سهمين، بما يعادل 14 مترا، و5 بمركز ومدينة أبو حماد علي مساحه 7 قراريط، بما يعادل 1225 مترا، وحالة بمركز ومدينة ديرب نجم، علي مساحة 12 سهم، بما يعادل 84 مترا.

وأضاف "لاشين" أن الفترة السابقة، شهدت تنفيذ حملات موسعة لإزالة كافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، مشيرا الي أن إجمالي ما أزيل من تعديات علي الأرض الزراعية حتي الآن، بلغ 875 حالة تعد، علي مساحة 31 فدان و21 قيراط و11 سهما، بما يعادل 133 ألف و952 مترا، مؤكدا استمرار حملات الإزالة بشكل متواصل بجميع مراكز ومدن المحافظة.