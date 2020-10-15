وكيل "صحة الشرقية" يكرم رؤساء الأقسام بمستشفى الصدر لمحاربتهم كورونا

كرم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الجيش الأبيض ورؤساء الأقسام الطبية بمستشفي الأمراض الصدرية بالزقازيق، بمشاركة المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب والفساد والتطرف، التابع لمركز السلام العالمي، وحضور وكيل مديرية الشؤون الصحية، ومدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، بقاعة الاجتماعات بمستشفي الصدر، نظرا للجهود المخلصة المبذولة والعطاء المستمر، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة، أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشاد وكيل الوزارة، بأداء جميع العاملين بالمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، خلال فترة الجائحة من الأطباء والصيادلة والتمريض والإداريين والفنيين والعمال وغيرهم، سواء بالقطاع الوقائي أو العلاجي، والذين ساهموا بشكل كبير في التقليل من حجم الإصابات التي كانت متوقعة للمواطنين بالمحافظة.

واستعرض وكيل الوزارة المواقف المشرفة للفرق الطبية، في التعامل مع مرضي فيروس كورونا "كوفيد 19"، الذين ضربوا أروع المثل في الإخلاص والتضحية والفداء، خلال الجائحة، من أجل الحفاظ علي حياة المواطنين.

وقدم الدكتور هشام شوقي، الشكر والتقدير لهم علي الأداء البطولي المشرف، والتضحيات التي قاموا بها خلال تلك الأزمة.

وكانت مديرية الصحة بالشرقية، أعلنت منذ فترة، إنهاء عمل أقسام العزل بالمستشفيات المركزية في المحافظة، بعد تراجع تسجيل الإصابات، وتعافي المصابين وخروجهم من المستشفيات، البالغ عددها 21، فيما أبقت العمل بأقسام العزل في مستشفيات فاقوس والحميات والصدر بمدينة الزقازيق؛ لاستقبال أي حالات مرضية يعانون من الإصابة بكورونا، وصرف الأدوية اللازمة لهم، واحتجاز أي حالة تطلب ذلك؛ لتقديم الرعاية اللازمة لها.