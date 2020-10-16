ميركل تعلن إلغاء القمة الأوروبية بسبب كورونا

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلغاء القمة الأوروبية، المقرر عقدها في نوفمبر المقبل في برلين، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت "ميركل" اليوم الجمعة: "بسبب انتشار فيروس كورونا، للأسف، الاجتماع المخطط له في نوفمبر، لا يمكن عقده".

وفي وقت سابق، قال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، إن الوضع الحالي مع وباء فيروس كورونا في أوروبا غير مسبوق، مشيرا إلى أن أوروبا بحاجة إلى مزيد من التنسيق في مكافحة الوباء، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأعادت دول أوروبية فرض تدابير لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في موجة ثانية رأت منظمة الصحة العالمية أن مسارها "مقلق جدا"، في حين تأثر مزيد من السياسيين في أنحاء العالم بهذا الوباء.

وتستعد فرنسا لفرض حظر تجول ليلي على نطاق واسع، بعد تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة، وهو أعلى معدل يومي منذ ظهور الوباء، ويأتي بعد توسيع نطاق إجراء الفحوصات.

وفي بريطانيا، رفعت الحكومة الخميس، مستوى التأهب من الدرجة المتوسطة إلى العالية في لندن و7 مناطق أخرى في انجلترا، هي إسيكس وإلمبريدج وبارو ويورك وشمال شرقي ديربيشير وتشيسترفيلد وإريواش.

كما ارتفع عدد الحالات المكتشفة المصابة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى رقم قياسي، بلغ 7997 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت صحيفة "أن أل تايمز" بالإشارة إلى المعهد الوطني للصحة.

وأعلنت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، اليوم، أنها ستخضع لفحص الإصابة بفيروس كورونا، وستعمل عن بعد، بعد ظهور أعراض تنفسية خفيفة عليها.

وجاء إعلان رئيسة الوزراء الفنلندية، البالغة 34 عاما، عبر تويتر.

وكانت رئيسة الوزراء الفنلندية غادرت قمة الاتحاد الأوروبي في بلجيكا، كإجراء احترازي، وعادت إلى بلادها للخضوع لاختبار فيروس كورونا.

كما أعلنت رئيسة المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أنّها غادرت القمة الأوروبية التي كانت قد انطلقت لتوها في بروكسل، لبدء حجر صحي عقب اكتشاف إصابة عضو في فريقها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت فون دير لاين تغريدة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أمس: "بلغت لتوي أنّ عضواً في فريقي تبيّنت إصابته بكوفيد-19 هذا الصباح، نتيجة الفحص الطبي كانت سلبية برغم ذلك وكتدبير وقائي، أغادر فوراً المجلس الأوروبي للدخول في حجر صحي".

وكانت المفوضية الأوروبية أوصت، أمس الخميس، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بتحديد مجموعات مستهدفة ليجري تطعيمها بمجرد أن يصبح لقاح فيروس كورونا متوفرا وجاهزا للتسليم.