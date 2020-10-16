عاجل.. بمبادرة رئاسية: إحلال وتجديد 40% من وحدات الغسيل الكلوي

زفت الحكومة بشرة سارة للمواطنين المصابين بـ"الفشل الكلوي" على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الانتهاء من إحلال وتجديد 40% من وحدات الغسيل الكلوي التابعة لوزارة الصحة والسكان، كجزء من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في مصر.

وحسب تقرير معلوماتي "إنفو جراف"، نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قبل قليل، فإن "الإحلال والتجديد" تم عبر دخول 2600 جهاز غسيل كلوي، وألف كرسي.

وأوضح "المركز"، أن التكلفة الإجمالية لإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي تبلغ 1.9 مليار جنيها.

وتابع: "وتهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة، وهم مرضى السكر والضغط ومرضى انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة؛، للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن خلال احتفالية إطلاق مبادرة "نور حياة"، للعلاج المبكر ومكافحة أمراض ضعف وفقدان الإبصار التي ينفذها صندوق "تحيا مصر" خلال عام 2019، عن إنشاء ألف وحدة غسيل كلوي، بتمويل من صندوق "تحيا مصر" لأطفال الفشل الكلوي.