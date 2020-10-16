12 نصيحة من نائب وزير التعليم للطلاب والمعلمين قبل بدء الدراسة

وجَّه الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين منذ قليل، 12 نصيحة مهمة للمعلمين وأولياء الأمور عبر منشور نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وجاء نص رسالة "حجازي" كالآتي:

زملائي المعلمين

أبنائي الطلاب

يسعدني أن أتقدم بخالص التهنئة بالعام الدراسي الجديد متمنيا لكم التوفيق والسداد والنجاح ونصيحتي لكم أبنائي الطلاب أن نكون دائما عند حسن ظن آبائنا ومعلمينا وبلادنا ولنعلم أن ما نعانيه أثناء الدراسة لحظة وتنتهي بينما إهمال الدراسة هو معاناة تستمر مدى الحياة.

عزيزي الطالب

- احرص على التباعد الاجتماعي في جميع تحركاتك في المدرسة وداخل الفصل.

- احرص على غسل الأيدي بالماء والصابون بشكل دوري.

- ابتعد عن التصافح والتقبيل مع زملائك وامسح يدك بالمطهرات بشكل دوري.

- احرص على مسح الديسك الخاص بك بالمطهرات في بداية اليوم.

- احرص على رش مقابض أبواب الحمامات أو الصنبور بالمطهرات أو امسكها من خلال منديل.

- احرص على ارتداء الكمامة واستخدم أغراضك الشخصية ولا تستخدم أدوات زملائك.

- احرص على متابعة الحلقات التليفزيونية لدروسك وسجل أسألتك لطرحها علي المعلم لتيسير فهمك للدرس

- احرص على الاستفادة من مصادر التعلم المتنوعة التي وفرتها لك الوزارة من منصات توفر فصولا افتراضية ومواد إثرائية مرتبطة بالمنهج وكتبا تفاعلية.

عزيزي المعلم

- احرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة داخل المدرسة وتذكير طلابك بها دائما وذلك للحفاظ على صحتك وصحة زملائك وطلابك.

- احرص على توجيه طلابك للاستفادة من مصادر التعلم المتعددة التي وفرتها الوزارة لهم.

عزيزي ولي الأمر

- احرص على متابعة ابنك للحلقات التليفزيونية الخاصة بدروسه.

- احرص على الحفاظ على صحة ابنائكم بالالتزام بالاحتياطات الاحترازية واستخدام الوسائل الوقائية.