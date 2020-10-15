قبل يوم من بداية الدراسة.. "التعليم" تنشر فيديو توعوي للعام الدراسي

نشرت وزارة التربية والتعليم، مقطع فيديو توعوي عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للتوعية بكيفية التعامل مع العام الدراسي الجديد، الذي سيبدأ بعد غد السبت.

ويختلف العام الدراسي المقبل، عما كان عليه الوضع في السنوات الماضية بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، وبالتالي يجب أن يفهم الطلاب وأولياء الأمور، الشكل الجديد للدراسة وطريقة المذاكرة بالوسائل التعليمية المختلفة لتحقيق أكبر استفادة من عملية التعلم.

وجاء في الفيديو، أن الوزارة عملت على تحقيق التباعد الآمن بين الطلاب في المدارس، لهذا جرى تقليل أيام الحضور في المدرسة، لكن بقية الأيام سيذاكر فيها الطلاب بالبيت.

أما القناة التعليمية "مدرستنا"، فستكون الوسيلة الأساسية للتعلم هذا العام، لكي يتابع الطلاب دروسهم في المنزل ويكتبون الأسئلة والملاحظات، وبعدها سيحضر الطلاب إلى المدرسة لمناقشة ما تابعوه، بالإضافة إلى عمل التطبيقات والأنشطة العملية وتدريس المواد خارج المجموعة، وشرح الحصص التي عُرضت على القنوات التعليمية للمراجعة في أي وقتمن منصة البث المباشر للحصص الافتراضية.

وهناك وسائل أخرى مختلفة، مثل المكتبة الإلكترونية "ذاكر"، التي توفر محتوى تفاعليًا للمواد الدراسية المختلفة في كل المراحل التعليمية، إذ تتيح صورًا ومقالات ومقاطع فيديو تساعد على التعلم بطرق مختلفة وممتعة.

أما منصة EDMODO للفصول الافتراضية، التي تجعل الطالب يتواصل مع معلمه وزملائه بسهولة وتوفر برامج مختلفة مثل WORD وEXCEL وpower point من مايكروسوفت مجانا، لمساعدة الطلاب على كتابة الأبحاث أون لاين.