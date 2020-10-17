حظك اليوم السبت 17-10-2020 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج السرطان شخصية أمينة وصادقة في الحديث مع الآخرين، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن"، تستعرض حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تميل لإنجاز عملك بحماس وتحسن التعبير عن أفكارك وتبدو مستعدا للتعبير عما بداخلك بلباقة وتتفاهم جيدا مع من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب والوقت مناسب لإظهار مشاعرك وفرص الإعجاب والتواصل كبيرة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة دوللي شاهين، ويوافق تاريخ ميلادها 2 يوليو.