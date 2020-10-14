حظك اليوم الأربعاء 14-10-2020 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

تتصف أنثى برج السرطان بالإخلاص، الأمر الذي يساعد على نجاح العلاقات الاجتماعية والعاطفية، ولها شخصية متزنة ومسؤولة.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزلك الثالث يساعدك على إثبات أنك الشخص المثالي للقيام بالواجب باقتدار.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في وضع داعم، والفرصة سانحة اليوم لعقد لقاءات عاطفية تسعدك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.