حظك اليوم الخميس 15-10-2020 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج السرطان يخاف من الفشل والخيبات، ولايقبل النصائح التي يعطيها له الآخرون.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بألا تدع النظرة التشاؤمية تسيطر عليك إذا أردت أن تسعد بأوقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك يدفعك للعناد، وعليك أن تكون واعيًا أن للآخرين حقوقًا مثلك وكن هادئًا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.