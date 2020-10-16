حملة مرشح في دمياط تشيد بمنافسه: "من حظنا إن عندنا حد زيه"

شهدت المعركة الانتخابية في محافظة دمياط واقعة طريفة لم تحدث من قبل، حيث أشادت حملة أحد المرشحين، ويدعى صلاح دعبس، بمرشح آخر وهو الدكتور محمد الجيوشي ابن مدينة الروضة أحد أبطال الجيش الأبيض والذي يخوض الانتخابات على المقعد الفردي مستقل عن دائرة كفر سعد.

وقالت حملة دعم صلاح دعبس مسؤول العلاقات العامة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية في دمياط، والمرشح عن ذات الدائرة عن منافسها الجيوشي "من حظ الروضة الحلو إن عندها واحد زي الجيوشي أفضل مرشح في دمياط مع ضياء الدين داوود"، ولاقت تلك الواقعة إعجاب الجميع خاصة وأن حملة مرشح تشدو بمنافسها .

ويعتمد الجيوشي على المسيرات والجولات في حملاته الانتخابية، حيث نظم مسيرة انطلقت من مسقط رأسه الروضة، وصولا إلى الزرقا، ووجه الجيوشي الشكر لنساء وفتيات بلدته اللاتي أعلن دعمهن لابن بلدهن قائلا: "أثبتت سيدات الروضة موقفهن المبدئي المصمم على إعادة مجد الروضة الذي انزوى في الفترة الماضية، وسينجحن في ذلك، وبتصميمهن ستعود الروضة لسابق عهدها يوم كانت ملء السمع والبصر".

ويخوض الجيوشي الانتخابات البرلمانية للمرة الأولى أمام 47 مرشحا ومرشحة من بينهم ابن بلده ومنافسه، ثروت عشرة، الذي يخوض هو الآخر الانتخابات على المقعد الفردي مستقل .

ونظمت مدينة الروضة دائرة مركز فارسكور مسيرة بسيارة "نصف نقل" لدعم ابنها الدكتور محمد علي الجيوشي المرشح للانتخابات البرلمانية عن الدائرة الثانية، التي تضم مراكز "كفر سعد وفارسكور والزرقا " ومدينة السرو، حيث تصدّر الجيوشي المشهد متحدثًا إلى الجماهير أثناء اعتلائه إحدى السيارات.

وجابت المسيرة شوارع المدينة ورفع مؤيدوه من الكبار والشباب بوستراته فيما اعتلى أطفال قريته سيارة نصف نقل حاملين صوره، ومرتدين تي شيرتات عليها صوره متراقصين على نغمات أغنية شعبية معلنين دعمهم له.