 مجلس الوزراء يوافق على زيادة حصة المحافظة فى شركة دمياط للأثاث

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه رقم ١١٣ المُنعقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على الطلب المقدم من المحافظة بزيادة حصتها فى شركة دمياط للأثاث كدفعة ثالثة وأخيرة بواقع ٥٠.٤١ مليون جنيه، لتمكين المحافظة من سداد التزاماتها فى رأس مال الشركة.

و أعلنت المحافظ أن المجلس أُحيط بقبول طلب عددًا من المواطنين سداد المديونية المستحقة عن بعض قطع الأراضي السابق بيعها لهم بالمزاد العلني بمدينة رأس البر والمسحوبة منهم لعدم استكمال سداد المديونية، وذلك فى إطار تقنين أوضاعهم.