75493 طنًا.. رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و 4 سفن بضائع عامة بينما غادرت سفينة حاويات و 3 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 11 سفينة.

كما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6867 طنًا، مقابل 579 حاوية مكافئة للخضروات والحاصلات الزراعية يتم تصديرها إلى الإمارات و السعودية و الأردن و باكستان و ايطاليا و الهند و هونج كونج و هولندا و سنغافورة .

ووصل عدد الحاويات الوارد 664 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1168 حاوية مكافئة وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 75493 طنا، كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2621 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3700 شاحنة منها 482 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 24750 من البضائع العامة .