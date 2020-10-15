صحة دمياط تعلن مواعيد تطعيم الطلاب استعدادا للعام الدراسي الجديد

أعلنت مديرية الصحة في محافظة دمياط وصول تطعيمات المدارس، وبدء عملية التطعيم مع بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021.

وقال الدكتور أحمد عريف، مدير عام إدارة التثقيف الصحي بالمديرية، إنه سيتم التطعيم السحائي الثنائي للصفوف "أولى حضانة رسمي، أولى ابتدائي، أولى إعدادي، أولى ثانوي وأولى دبلوم مع من فاته تطعيم العام الماضي من الصف الأعلى".

أما تطعيم الدفتيريا والتيتانوس فسيتم لصفوف" ثانية إبتدائي، رابعة ابتدائي، ومن فاته تطعيم العام الماضي في الصف الأعلى.

ونظمت إدارة التثقيف الصحي برئاسة "عريف" الدورة التدريبية على طرق الوقاية من فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية والتي أقيمت في الفترة من 12-14 أكتوبر 2020 بقاعة التدريب بمركز صحة المرأة بدمياط لكل المثقفين وفني الإرشاد والرائدات الصحيات بكل الإدارات الصحية استعدادًا للعام الدراسي الجديد.