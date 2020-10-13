كشف ملابسات واقعة سرقة 700 ألف جنيه من داخل سيارة بالقاهرة وضبط الجناة

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (صاحب ومدير شركة مقاولات) بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى (700 ألف جنيه) من فرع أحد البنوك بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ووضعه داخل حقيبة السيارة ملكه، وتوجهه بالسيارة لأحد الشوارع بدائرة القسم ، ولدى عودته إليها إكتشف كسر الزجاج الخلفى وسرقة المبلغ المالى من داخلها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة (أجرة) "تاكسى" ملك (سائق "له معلومات جنائية") وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخر (عاطل "له معلومات جنائية") .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المُشار إليها والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بإسلوب "التتبع من أمام البنك وكسر الزجاج" بإستخدام قطع بوجيه، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى (590 ألف جنيه) بمسكنهما وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية .